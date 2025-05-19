Мешканець Одещини ухилився від мобілізації та не пройшов ВЛК за повісткою від ТЦК - вирок суду

Видача повістки. Фото ілюстративне: Українське радіо

Офіційно непрацюючий мешканець Одещини двічі проігнорував повістку від ТЦК та не пройшов медичну комісію. За це на нього відкрили кримінальну справу, яку розгядали у Савранському суді.

Про це дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Кам’яне Савранського району проігнорував повістку про виклик до терцентру комплектування. Через місяць йому була вручено ще одна, за якою він також не з’явився та не пройшов військово-лікарську комісію. На нього відкрили кримінальне провадження, а на суді чоловік розкаявся в ухиленні від мобілізації.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за 1 статті 337 КК України (ухилення від мобілізації). Суд прирік його до штрафу у розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5950 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав телефон. А також про чоловіка, який порізав вени біля будівлі ТЦК.