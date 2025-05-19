Спростування інформації щодо побиття чоловіка співробітниками ТЦК та патрульної поліції

Постраждалий чоловік. Фото: скриншот

У соцмережі зʼявилося відео, на якому невідомий чоловік лежить посеред дороги в Одесі у крові. Автори допису стверджували що його побили працівники патрульної поліції і ТЦК, однак сьогодні ця інформація була спростована.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Подія сталася вчора на вулиці Незалежності в Одесі. Після публікації скандального відео, співробітники Національної поліції України поспілкувалися з чоловіком, якого зафільмували лежачим на дорозі. Як з'ясувалося, у постраждалого було діагностовано епілепсію. Після вживання алкоголю він упав на землю, а годом його знайшла жінка, яка й викликала бригаду швидкої допомоги.

"Отже, інформація про його побиття працівниками УПП і ТЦК та СП — не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Спростування ЦПД. Фото: ЦПД

Нагадаємо, нещодавно ми писали про миколаївця, який порізав собі вени біля ТЦК. А також про ДТП на дорозі Одещини.