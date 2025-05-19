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Очередной скандал с одесским ТЦК оказался фейком

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Дата публикации 19 мая 2025 16:45
Опровержение информации об избиении мужчины сотрудниками ТЦК и патрульной полиции
Пострадавший мужчина. Фото: скриншот

В соцсети появилось видео, на котором неизвестный мужчина лежит посреди дороги в Одессе в крови. Авторы поста утверждали, что его избили сотрудники патрульной полиции и ТЦК, однако сегодня эта информация была опровергнута.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Происшествие произошло вчера на улице Независимости в Одессе. После публикации скандального видео, сотрудники Национальной полиции Украины пообщались с мужчиной, которого сняли лежачим на дороге. Как выяснилось, у пострадавшего была диагностирована эпилепсия. После употребления алкоголя он упал на землю, а впоследствии его нашла женщина, которая и вызвала бригаду скорой помощи.

"Итак, информация о его избиении работниками УПП и ТЦК и СП — не соответствует действительности", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

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Опровержение ЦПД. Фото: ЦПД

Напомним, недавно мы писали о николаевце, который порезал себе вены возле ТЦК. А также о ДТП на дороге Одесской области.

Одесса фейки конфликт Новости Одессы ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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