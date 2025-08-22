Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 22 августа

Конец лета — какая температура воды в море возле Одессы
Сегодня, 22 августа, в Одессе будет переменная облачность, а в области даже обещают дождь с грозой. Но вода в море сильно похолодает и весь день будет держаться на уровне +21...+22°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в море
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 22 августа, опустится лишь на 1 градус. Она будет на уровне +21...+22°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +19...+21 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами дождь и гроза. Ветер — южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +16...+21 °C, днем — от +27 °C до +32 °C. На автодорогах области видимость хорошая.
