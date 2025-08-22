Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 22 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 серпня, в Одесі буде мінлива хварність, а в області навіть обіцяють дощ із грозою. Але вода у морі сильно похолодшає і весь день буде триматися на рівні +21...+22°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 22 серпня, опуститься лише на 1 градус. Вона буде на рівні +21...+22°С.

Реклама

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +19...+21 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Реклама

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність,а вдень місцями дощ і гроза. Вітер — південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +16...+21 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому році в Україні зникнуть зими. А також про те, яку погоду обіцяли синоптики протягом літа 2025 року.