Дело экс-заместителя мэра Одессы приостановлено — почему

Дело экс-заместителя мэра Одессы приостановлено — почему

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:55
Дело Олега Брындака приостановили из-за его мобилизации в ВСУ
Олег Брындак. Фото: Олег Брындак в соцсети

Уголовное производство в отношении участия депутата одесского горсовета Олега Брындака было приостановлено. Политика обвиняют в участии в коррупционной схеме, из-за которой город потерял 689 миллионов гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Дело приостановлено

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты и остановил производство в отношении депутата Одесского горсовета Олега Брындака. Сообщается, что причиной стала его мобилизация в ряды ВСУ. Рассмотрение проходило в закрытом заседании, фигурант присоединился к нему через видеосвязь.

Добавим, Олег Брындак добровольно мобилизовался в армию еще в 2023 году.

Дело Олега Брындака

В декабре 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело преступной организации. По версии следствия, из-за действий ее фигурантов Одесская громада потеряла 689 миллионов гривен. Среди 16 обвиняемых — мэр города Геннадий Труханов, должностные лица городского совета, в том числе и тогдашний глава фракции "Доверяй делам" Олег Брындак. Кроме того, в производстве фигурирует и известный бизнесмен Владимир Галантерник.

В рамках этого расследования суд выделил материалы относительно Олега Брындака в отдельное уголовное производство. Речь идет о делах по незаконному отчуждению земельных участков на территории Одесской громады. В расследовании фигурировали, в частности, такие объекты как одесский аэропорт и помещение бывшего завода "Краян".

Напомним, недавно мы писали о том, как Олега Брындака оштрафовали за то, что он не принял участие в судебном заседании. А также о том, как чиновник из Николаевской области украл деньги погибшего военного.

Басюл Елена
Автор:
Басюл Елена
