Одеський Привоз відмовився демонтувати російськомовні вивіски

На одеському Привозі відмовились демонтувати вивіски російською
В Одесі активісти поскаржились на російськомовні вивіски на відомому "Привозі". Однак керівництво ринку відмовилося їх демонтувати, незважаючи на вимоги міськради.
Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".
Скандал навколо Привозу
Активісти подали скаргу на ринок "Привоз" до Одеської міської ради щодо демонтажу російськомовних вивісок і дошок на фасаді.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів проінформувало керівництво "Привозу" про необхідність зняття російськмовних табличок. Однак підприємці проігнорували таку вимогу, що і обурило активістів, які негайно закликали городян не закупатися там.
"Якщо будете в Одесі на відпочинку — не йдіть туди. Вдаримо гривнею", — йдеться у повідомленні активістів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядав одеський "Привоз" після атаки "шахедів". А також про те, які сьогодні ціни на цьому ринку.
Читайте Новини.LIVE!