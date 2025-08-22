Одеський Привоз відмовився демонтувати російськомовні вивіски

Одеський "Привоз". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі активісти поскаржились на російськомовні вивіски на відомому "Привозі". Однак керівництво ринку відмовилося їх демонтувати, незважаючи на вимоги міськради.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".

Реклама

Читайте також:

Скандал навколо Привозу

Активісти подали скаргу на ринок "Привоз" до Одеської міської ради щодо демонтажу російськомовних вивісок і дошок на фасаді.

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів проінформувало керівництво "Привозу" про необхідність зняття російськмовних табличок. Однак підприємці проігнорували таку вимогу, що і обурило активістів, які негайно закликали городян не закупатися там.

"Якщо будете в Одесі на відпочинку — не йдіть туди. Вдаримо гривнею", — йдеться у повідомленні активістів.

Відповідь міськради. Фото: ГО "Деколонізація.Україна"

Відповідь щодо "Привозу". Фото: ГО "Деколонізація.Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядав одеський "Привоз" після атаки "шахедів". А також про те, які сьогодні ціни на цьому ринку.