Сколько стоит отдохнуть на самом дорогом пляже Одессы

Пляж в Одессе. Фото: скриншот из видео в соцсети

В Одессе можно отдохнуть на пляже с комфортной раздевалкой, душем и другими благами цивилизации. Однако цены на нем в то же время также достаточно высокие.

Видео с обзором отдыха распространяется по соцсетям.

Реклама

Читайте также:

Самый дорогой пляж Одессы

Девушка выложила видеообзор отдыха на одном из самых дорогих пляжей в Одессе. Аренда шезлонга на нем в будни стоит 1000 гривен, а в выходные — 1500. Полотенце входит в стоимость, но за зонт необходимо доплатить еще 500 гривен. Аренда бунгало — 4000 тысячи гривен с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье — вдвое дороже.

Женщина перекусила десертом, вкусной овсяной кашей, и заказала айс латте. Все это ей обошлось в 510 гривен. Автор видео отметила, что уборная, душ и раздевалка оказались достаточно комфортными. Хотя выход на пирс на самом пляже был закрыт. В то же время посетителям предлагали воспользоваться бассейном и джакузи.

"Вид пляжа действительно впечатляющий на эстетический. Выход к пирсу был закрыт, но вроде бы могут открыть. И важный пункт — совсем рядом есть паркинг",— говорит автор видео.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько стоит бассейн в Немо. А также об устричной ферме возле Одессы.