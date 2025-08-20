Відпочинок у готелі НЕМО в Одесі - скільки коштує та що там відбувається

Басейн готелю. Фото: скріншот з відео відпочивальника

Відпочивальник в Одесі провів вихідний в одному з готелів біля Чорного моря. Чоловік скористався басейновим комплексом закладу, хоча лише за вхід туди треба сплатити 1000 гривень.

Відео з оглядом цін у дельфінарії шириться соцмережами.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує відпочинок з басейнами

Відпочивальник виклав відеоогляд бессейнового комплексу в одному з прибережних готелей міста. За вхід туди довелося заплатити 1000 гривень. За рушник з клієнтів беруть 500 гривень застави.

Основний басейн, за словами відвідувача, дуже теплий та з морською водою, а поряд із другим розташований бар. Якщо хочеш відпочити в окремому бунгало — треба доплатити ще 2000 гривень за його оренду. Наявна також зона для маленьких дітей із атракціонами та шезлонгами. За окремі гроші пропонують плавання з дельфінами. А ще є безкоштовне джакузі із температурою води 37 градусів.

Інші басейни із дивовижним виглядом на море розташовані на 5 та 6 поверхах готелю.

"Тут, на верхньому поверсі також можна поїсти, можна полежати, це входить у вартість. Можна покупатися у басейні, і вигляд на море звідси дуже гарний",— каже автор відео.

А на останньому поверсі готелю розташована VIP-зона із басейнами, за вхід у яку доведется заплатити півтори тисячі гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які ціни на устричній фермі біля Одеси. А також про те, скільки коштує відпочинок в Ібіці.