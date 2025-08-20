Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок в Одесі — скільки коштуватиме басейн в Немо

Відпочинок в Одесі — скільки коштуватиме басейн в Немо

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:29
Відпочинок у готелі НЕМО в Одесі - скільки коштує та що там відбувається
Басейн готелю. Фото: скріншот з відео відпочивальника

Відпочивальник в Одесі провів вихідний в одному з готелів біля Чорного моря. Чоловік скористався басейновим комплексом закладу, хоча лише за вхід туди треба сплатити 1000 гривень.

Відео з оглядом цін у дельфінарії шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує відпочинок з басейнами

Відпочивальник виклав відеоогляд бессейнового комплексу в одному з прибережних готелей міста. За вхід туди довелося заплатити 1000 гривень. За рушник з клієнтів беруть 500 гривень застави.

Основний басейн, за словами відвідувача, дуже теплий та з морською водою, а поряд із другим розташований бар. Якщо хочеш відпочити в окремому бунгало — треба доплатити ще 2000 гривень за його оренду. Наявна також зона для маленьких дітей із атракціонами та шезлонгами. За окремі гроші пропонують плавання з дельфінами. А ще є безкоштовне джакузі із температурою води 37 градусів.

Інші басейни із дивовижним виглядом  на море розташовані на 5 та 6 поверхах готелю.

"Тут, на верхньому поверсі також можна поїсти, можна полежати, це входить у вартість. Можна покупатися у басейні, і вигляд на море звідси дуже гарний",— каже автор відео.

А на останньому поверсі готелю розташована VIP-зона із басейнами, за вхід у яку доведется заплатити півтори тисячі гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які ціни на устричній фермі біля Одеси. А також про те, скільки коштує відпочинок в Ібіці.

Одеса відпочинок гроші курорти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації