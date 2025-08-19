Видео
Отдых на Одесчине — какие цены на устричной ферме

Отдых на Одесчине — какие цены на устричной ферме

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 17:00
Блогер проверила устрицы в Одесской области - они ей не понравились
Заведение с устрицами. Фото: скриншот из видео блогера

Блогер посетила единственную устричную ферму на юге Одесчины, чтобы отдохнуть и насладиться деликатесами. Хорошо провести время ей удалось, однако экзотические вкусности не оставили приятного впечатления.

Видео с осмотром устриц женщина выложила в соцсети.

Читайте также:

Устрицы Одесской области

Девушка выложила видеообзор своего посещения единственной устричной фермы на юге Одесской области. Добираться туда из областного центра пришлось примерно час.

Заведение представляет собой открытую площадку с навесами и стульями, а также видом на море. Одна устрица в нем стоит 80 гривен. Однако женщина жалуется, что на вкус они совсем разные и некоторые из них съесть было довольно трудно.

Плов с морепродуктами оказался немного лучше, чем устрицы, однако автор видео заметила, дома можно приготовить гораздо вкуснее. Салат, который она заказала, представлял собой порезанный помидор с соевым соусом и кусочком брынзы, но стоил при этом 200 гривен.

"Приезжаешь туда и сразу хочется поехать обратно. В таких местах бывает вкусно, но не в этот раз. Устрицы за 80 грн — одна норм, а вторая будто из навоза. Но несмотря на все, мы хорошо провели время",— говорит автор видео.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько может стоить отдых в одесской Ибице. А также о проверках на пляжах Одесской области.

