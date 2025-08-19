ВС РФ ударили баллистической ракетой Искандер-М по Одесской области

Россия атаковала Одесчину баллистической ракетой — что известно
Сегодня ночью российские войска снова атаковали Одесскую область баллистической ракетой. Кроме того, в небе над регионом была зафиксирована активность вражеских дронов — по ним работала ПВО.
Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень".
Атака на Одесскую область
Ночью 19 августа 2025 года российские войска совершили атаку на Одесскую область баллистической ракетой. По предварительным данным, ВС РФ запустили "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. Пострадавших и жертв в результате удара нет.
Добавим, что в течение прошлого дня, 18 августа, противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено один разведывательный и восемь ударных вражеских дронов.
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета.
Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.
Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одесскую область в ночь на 18 августа. А также о том, каким образом ВС РФ изменили тактику ударов шахедами.
