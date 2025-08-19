Видео
Главная Одесса Россия атаковала Одесчину баллистической ракетой — что известно

Россия атаковала Одесчину баллистической ракетой — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:15
ВС РФ ударили баллистической ракетой Искандер-М по Одесской области
Запуск баллистики. Фото иллюстративное: Укринформ

Сегодня ночью российские войска снова атаковали Одесскую область баллистической ракетой. Кроме того, в небе над регионом была зафиксирована активность вражеских дронов — по ним работала ПВО.

Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень".

Читайте также:

Атака на Одесскую область

Ночью 19 августа 2025 года российские войска совершили атаку на Одесскую область баллистической ракетой. По предварительным данным, ВС РФ запустили "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. Пострадавших и жертв в результате удара нет.

None - фото 1
Сообщение о ракетной атаке. Фото иллюстративное: скриншот сообщения ПК "Пивдень"

Добавим, что в течение прошлого дня, 18 августа, противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено один разведывательный и восемь ударных вражеских дронов.

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета.

Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одесскую область в ночь на 18 августа. А также о том, каким образом ВС РФ изменили тактику ударов шахедами.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
