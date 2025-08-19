Видео
Главная Одесса В порту на Одесчине заработали 8 млн на погрузчиках — схема

В порту на Одесчине заработали 8 млн на погрузчиках — схема

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 10:39
Руководители морского порта в Одесской области присвоили 8 миллионов на закупке погрузчиков
Задержание подозреваемых. Фото: Национальная полиция Украины

Чиновники морского порта в Одесской области присвоили 8 миллионов гривен на закупке погрузчиков. Однако на этом их разоблачили правоохранители, дельцам грозит до 6 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Руководители государственного предприятия вместе с бизнесменом организовали закупку двух телескопических погрузчиков по завышенной цене. По документам техника была необходима для перемещения контейнеров, сыпучих материалов и оборудования в порту. Однако чиновники, по данным следствия, подали в тендерный комитет искусственно завышенные показатели.

В результате предприятие заключило договор с поставщиком почти на 20 миллионов гривен. Но экспертиза установила: реальная стоимость двух таких машин в то время составляла около 12 миллионов. Таким образом государству был нанесен ущерб более чем на 8 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и в офисах предприятий на территории Одессы и области. В результате изъяли финансово-хозяйственную документацию.

слідчі поліції викрили посадовців морського порту на одещині, які розтратили понад 8 мільйонів гривень
Объявление подозрения. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением и служебная халатность). Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о схеме по продаже гуманитарных авто. А также о том, когда налоговая может осматривать личные вещи людей.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
