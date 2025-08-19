Керівники морського порту на Одещині привласнили 8 мільйонів на закупівлі навантажувачів

Затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція України

Посадовці морського порту на Одещині привласнили 8 мільйнів гривень на закупівлі навантажувачів. Однак на цьому їх викрили правоохоронці, ділкам загрожує до 6 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Керівники державного підприємства разом із бізнесменом організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною. За документами техніка була необхідна для переміщення контейнерів, сипучих матеріалів та обладнання у порту. Проте посадовці, за даними слідства, подали до тендерного комітету штучно завищені показники.

В результаті підприємство уклало договір із постачальником майже на 20 мільйонів гривень. Але експертиза встановила: реальна вартість двох таких машин на той час становила близько 12 мільйонів. Таким чином державі було завдано збитків більш ніж на 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та в офісах підприємств на території Одеси й області. В результаті вилучили фінансово-господарську документацію.

Оголошення підозри. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за (ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України (зловживання владою або службовим становищем та службова недбалість). Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

