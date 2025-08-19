Відео
Головна Одеса У порту на Одещині заробили 8 млн на навантажувачах — схема

У порту на Одещині заробили 8 млн на навантажувачах — схема

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 10:39
Керівники морського порту на Одещині привласнили 8 мільйонів на закупівлі навантажувачів
Затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція України

Посадовці морського порту на Одещині привласнили 8 мільйнів гривень на закупівлі навантажувачів. Однак на цьому їх викрили правоохоронці, ділкам загрожує до 6 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

Керівники державного підприємства разом із бізнесменом організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною. За документами техніка була необхідна для переміщення контейнерів, сипучих матеріалів та обладнання у порту. Проте посадовці, за даними слідства, подали до тендерного комітету штучно завищені показники.

В результаті підприємство уклало договір із постачальником майже на 20 мільйонів гривень. Але експертиза встановила: реальна вартість двох таких машин на той час становила близько 12 мільйонів. Таким чином державі було завдано збитків більш ніж на 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та в офісах підприємств на території Одеси й області. В результаті вилучили фінансово-господарську документацію.

слідчі поліції викрили посадовців морського порту на одещині, які розтратили понад 8 мільйонів гривень
Оголошення підозри. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за (ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України (зловживання владою або службовим становищем та службова недбалість). Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з продажу гуманітарних авто. А також про те, коли податкова може оглядати особисті речі людей.

Одеса Одеська область Новини Одеси закупівлі затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
