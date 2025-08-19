Сергіївка на Одещині 2025 — ціни й безпека відпочинку

Мінна небезпека. Фото: УНІАН

Сергіївка — курорт на Одещині, де після початку повномасштабної війни головне слово — безпека. Офіційно купання тут заборонене, частина узбережжя закрита, але в мережі повно активних пропозицій від готелів і баз — люди все одно їдуть. Трагедія в сусідній Затоці та Кароліно-Бугазі на початку серпня, коли троє відпочивальників підірвалися на міні біля берега, лише підкреслила ризики для всього цього узбережжя. Однак такий екстремальний відпочинок все одно приваблює українців.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, кільки сьогодні коштує екстремальний відпочинок у Сергіївці.

Проїзд до Сергіївки

Потрапити до Сергіївки зараз непросто. Найкоротший і найшвидший шлях був через міст у Затоці. Зараз він знищений так, що єдина дорога в об'їзд. Маршрут лежить через транзитну зону в Паланці, що створює додаткові незручності. Окрім постійних пробок, які там утворюються щодня, ще й військовозобов'язаних чоловіків не пропускають. Точніше, щоб проїхати, необхідно дотриматись цілої низки правил і не мати проблем з ТЦК.

"В’їзд до Сергіївки через Паланку — лише за перепусткою. Прописка не потрібна, але має бути чітка мета поїздки. Перепустку робимо тільки тим, кому дозволено: ви надсилаєте військово-облікові документи (військовий квиток тощо), ми перевіряємо. Якщо з документами проблема — перепустку не оформимо, і на блокпості не пропустять. І навпаки: навіть із усіма документами, але без перепустки, — розвернуть. Ми не робимо перепустки за тих, кому не можна. Оформлюємо лише законні перепустки — тоді проїдете без проблем", — каже працівниця готелю.

Черга на пункті пропуску "Паланка". Фото: Новини.LIVE

Такий порядок означає, що планувати поїздку слід заздалегідь і надсилати пакет документів разом із бронюванням. Перепустку оформлюють лише на підставі коректних військово-облікових даних і підтвердженої мети візиту.

Ситуація з пляжами

У Сергіївці море — по той бік лиману й закритого кілометрового мосту. Прямого доступу до пляжу зараз немає, тож звичний "піший маршрут" замінила дорога. Найближчий варіант для купання — Курортне: приблизно 15 хвилин машиною.

"У нас не море, а лиман. До морських пляжів веде кілометровий міст, але зараз він перекритий — прямого доступу до моря немає, і з лиману вийти у відкрите море теж не можна. Тому наші відпочивальники їздять у Курортне — від нас туди близько 15 хвилин машиною. Офіційно пляжі там не відкриті: дозволені лише міські пляжі в Одесі й один у Чорноморську, решта — закриті. Але люди все одно туди прямують попри таблички "Обережно, міни", бо це фактично єдине місце, куди зараз намагаються потрапити", — зазначає керуючий готелем.

Відпочивальникі на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

У готелях знають, що море закрите, але при цьому відпочивальникам все одно кажуть, що потрапити на пляж можна. Однак безпека — це вже проблема тих, хто ризикує увійти у воду чи погуляти узбережжям. Інциденти на початку серпня у Затоці, де загинули люди, так нічого і не навчив.

Вартість проживання

Зараз у Сергіївці — серпень, пік курортного сезону. Пропозицій менше, ніж у Затоці, але вони є: кілька готелів, санаторіїв та апартаментів у приватному секторі. Попит попри війну тримається, тож дешевими ціни не назвеш: тарифи вже вищі, ніж у червні, і напряму залежать від завантаження та дат. У цьому зрізі порівнюємо вартість проживання для сім’ї з двох дорослих.

Люди на морі. Фото:Новини.LIVE

Boutique Hotel Enjoy

У верхівці цінового діапазону нашого зрізу — Boutique Hotel Enjoy, фактично найдорожчий варіант у Сергіївці. Це формат "усе на місці" та сервіс: безкоштовні велосипеди, сад із терасою, дитячий клуб, укриття і цілодобова рецепція. Апартаменти з окремими кухнями зручні для сімей і довших заїздів — особливо коли море офіційно під забороною.

"У нас усі — апартаменти: двокімнатні, чотиримісні, з кухнями, просторі. Якщо ви удвох — зручно: окрема спальня й вітальня. Ціна залежить від дат і дня тижня: від 3 500 до 5 000 грн, у будні дешевше. Харчування у вартість не входить — є повноцінна кухня, тож готуєте, що хочете; посуд і техніка на місці (плита, холодильник, електрочайник). Поруч є кафе, працює доставка — можна поїсти на місці або замовити в номер", — відзначили на ресепшені.

Апартаменти зі спальнею та вітальнею. Фото: скриншот booking.com

Ціни на апартаменти Boutique Hotel Enjoy. Фото: скриншот booking.com

Dom Fedorovyh

Ще один середній за ціною варіант у Сергіївці — розміщення з базовим комфортом і власними балконами. На території є безкоштовний Wi-Fi та приватна парковка, у номерах — холодильники. Сезонний відкритий басейн може замінити море в спеку, коли купання офіційно обмежене. Ціни на номери стартують від 720 гривень до 1050 грн на добу.

"Номери зараз швидко розбирають — навіть попри те, що море офіційно закрите. У нас є сезонний басейн, тож люди все одно їдуть. Харчування в ціну не входить, але на території є вулична кухня з електроплитою — готують самі. Підвал переобладнали під укриття: під час тривоги всіх спускаємо туди", — каже представник готелю.

Вигляд готелю Dom Fedorovyh. Фото: скриншот booking.com

Ціни на номери у готелі Dom Fedorovyh. Фото: скриншот booking.com

Готель "Лагита"

Найдешевший варіант у нашому зрізі — готель "Лагита". Це просте розміщення з сімейними номерами, терасою та зоною барбекю; є безкоштовні Wi-Fi і приватна парковка. Формат "переночувати без переплат": мінімальний сервіс, зате ціна — найнижча серед актуальних пропозицій Сергіївки.

"Ціни прості: двомісний без кондиціонера — 700 грн/доба, з кондиціонером — 800 грн/доба. Море зараз офіційно закрите, але можна сходити на лиман — він поруч. Харчування у вартість не входить, проте є мангал і вулична кухня з електроплитою — готуйте самі. А ще за 5 хвилин пішки є недороге кафе", — каже готельєр.

Комфортні умови готелю "Лагита". Фото: скриншот booking.com

Вартість номерів у готелі "Лагита". Фото: скриншот booking.com

Санаторій "Золота Нива"

Окрема "точка притягання" у Сергіївці — санаторій "Золота Нива": велика зелена територія, лікувально-оздоровча база і стандартні номери на 1–6 місць. Заклад розрахований приблизно на 700 місць і позиціонує себе як багатопрофільна здравниця курорту Сергіївка. Для 2025 року вказані тарифи: від 950 грн/добу з людини у багатомісних категоріях та від 1100 грн/добу за одномісне розміщення; триразове харчування можна додати окремо — близько 550 грн/добу на дорослого, лікувальні процедури — за призначенням і прейскурантом або у форматі "курсовки" без проживання.

"До нас приїжджають не за морем, а за видихом і відновленням. Територія велика й зелена: зранку прогулянки біля лиману, потому — індивідуальні програми — грязі, мінеральні ванни, фізіотерапія. Харчування — за бажанням: комусь наш зал, комусь власний ритм на день. І про спокій: маємо великі укриття, під час тривоги персонал швидко супроводжує гостей — люди почуваються впевненіше", — каже адміністратор санаторію.

Кімнати санаторію "Золота Нива". Фото: goldenniva.com

Ціни на послуги санаторію. Кімнати санаторію. Фото: goldenniva.com

Сергіївка нині — курорт із застереженнями: море закрите, міст до пляжів перекритий, в’їзд — за перепустками. Формат відпочинку змістився до санаторних програм, басейнів і апартаментів із кухнями. Попит тримається, але пропозицій менше й тарифи прив’язані до дат і завантаження.

