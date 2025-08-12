Туристи підірвалися на міні у Затоці на Одещині – наскільки безпечне море

Оголошення про заборону купання в морі. Фото: Пресслужба Одеської військової адміністрації

Смерть на узбережжі: попередження і таблички не зупиняють людей від походу на пляжі в закритих зонах. Уявне відчуття безпеки знову зіграло злий жарт. У неділю в Кароліно-Бугазькому районі з інтервалом до десяти хвилин пролунали два вибухи. Як наслідок — загинули троє людей. Міни залишаються вздовж узбережжя, саме тому далеко не всі пляжі на Одещині відкриті для купання.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що ще треба зробити для безпеки на узбережжі.

Реклама

Читайте також:

Особиста обережність

Море манить, особливо коли спекотно і хочеться швидко зануритися. Та якщо ділянка позначена як закрита, це не про "перестрахуватися", а про реальний ризик. Розумний вибір інколи простий: перенести купання або обрати інший, дозволений пляж.

Реклама

"На даний час я не рекомендую там просто відпочивати, і все. Більше нічого не можу сказати", — каже Віктор.

Одесит Віктор про ризики на пляжах. Фото: Новини.LIVE



Влітку звичка відпочивати біля води часто бере гору над розсудливістю. Але навіть кілька хвилин на небезпечному березі можуть мати фатальні наслідки.

Реклама

"Зараз це небезпечно, не має сенсу. Треба бути більш відповідальними", — зазначає Дмитро.

Місцевий житель Дмитро про те, що треба бути відповідальними. Фото: Новини.LIVE



Інколи перед тим, як вирушити до моря, варто поставити собі просте запитання: чи вартий цей похід того, щоб ризикувати здоров’ям або життям. Тим більше, що вже не перший випадок на Одещині, коли під час відпочинку люди підривалися на міні.

"Треба не нехтувати своїм здоров'ям і життям насамперед. Треба робити правильний висновок, чи треба туди їхати відпочивати, чи ні", — відповідає Ольга.

Жителька Одеси Ольга про безпеку. Фото: Новини.LIVE

Пляж завжди можна знайти інший, але другий шанс на життя ніхто не дає. Коли на карті відпочинку з’являються заборонені зони, це привід не ігнорувати обмеження, а просто змінити маршрут і зберегти спокій — свій і тих, хто чекає вдома.

Правила — це не формальність

Ми живемо в умовах, коли звичні місця можуть бути небезпечними — це тимчасова реальність, яку варто прийняти. Те, що вчора здавалося спокійним, сьогодні може нести загрозу. Чим уважніші ми до попереджень, тим менше неприємних сюрпризів.

"Зараз ні для кого не секрет, що в нас триває війна. Тому все можливо. Тому потрібно бути більш обережним і слухняним", — каже Дмитро.

Одесит Дмитро про обережність в умовах війни. Фото: Новини.LIVE

Слухати оголошення й не заходити за стрічки — базова гігієна безпеки. Менше самовпевненості — більше шансів спокійно повернутися додому. Тут дисципліна працює краще за будь-які виправдання.

Інформування населення

Поряд з особистими рішеннями потрібні зрозумілі пояснення. Частіше варто розповідати, чому саме ділянка закрита, і регулярно нагадувати правила відпочинку. Окремий акцент — на дітях і підлітках: звички безпеки формуються змалку.

"Можливо, якісь уроки з мінної безпеки безкоштовні проводити серед населення. І насамперед для дітей у школах. І обстежувати узбережжя. Я вважаю, що треба людям прислухатися до порад, які їм дають", — каже Олена.

Місцева жителька Олена про необхідність уроків з мінної безпеки. Фото: Новини.LIVE

Йдеться про курси мінної безпеки, прості інструкції та планові огляди берегової лінії. Інформація має бути поруч — у школах, дворах, на зупинках і в соцмережах. Коли пояснення регулярні та прозорі, "перевірити на собі" хочеться значно рідше. Життя і спокій важливіші за кілька фото біля води чи коротку купу вражень. Закриті пляжі — це не примха і не зайва пересторога, а захід, який реально зменшує ризики. Навіть якщо море кличе, варто пам’ятати: небезпека може бути прихованою, і розрахувати її неможливо. Краще провести день на безпечній ділянці узбережжя, у парку чи на прогулянці містом, ніж опинитися серед тривожних новин. Безпека — це не обмеження, а можливість повертатися додому щоразу.

Раніше ми писали про те, який вигляд має пляж в затоці після вибуху, а також про те, де зараз в Одесі безпечно купатись.