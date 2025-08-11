Загибель людей на міні у Затоці - який вигляд має пляж

Який вигляд має пляж в одеській Затоці після вибуху міни — відео
Відпочивальниця в одеській Затоці зняла відео з пляжу, на наступний день після загибелі людей на мінах. На ньому видно, що зона відпочинку огороджена їжаками й усюди є попередження про те, що купання — заборонено.
Відео активно шириться соцмережами.
Який вигляд має пляж
На відео, яке зняла жінка на пляжі у Затоці, де 10 серпня загинули відпочивальники, можна побачити зону відпочинку, що повністю огорожена бетонними протитанковими їжаками, аби люди не підходили до узбережжя.
Авторка відео також показала, що біля цієї локації скрізь є інформаційні листівки, на яких попереджають, що купатися заборонено. Однак відпочивальників ці заходи не зупинили.
"Тут усюди є інформація про мінну небезпеку, що купатися заборонено, тут все зачинено. Вхід до пляжу загороджений бетонними їжаками, але люди лізуть", — каже жінка на відео.
Крім того, одразу після трагедії, жінка побачила людей у воді, які продовжували купатися. На питання щодо власної безпеки відпочивальники казали, що "вибух був там, а ми тут", хоча розмова відбувалася у 100 метрах від місця вибуху.
Жінка також додала, що місцеві мешканці розповіли їй про те, що самі вони ніколи не купаються у морі, адже усвідомлюють небезпеки. Іноді лише прогулюються узбережжям та загорають, але не заходять у воду.
Підрив людей в Одеській області
10 серпня в Одеській області сталися дві трагедії на морі. У Кароліно-Бугазькій громаді під час купання прогримів вибух, який забрав життя чоловіка, який приїхав відпочити з дітьми. Ще один смертельний випадок стався в Затоці — там загинули жінка та чоловік з Білгорода-Дністровського.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про подробиці загибелі відпочивальників у Затоці. А також про те, що ця курортна зона зараз взагалі закрита для купання.
