Гибель людей на мине в Затоке - как выглядит пляж

Бетонные ежи на пляже. Фото: скриншот из видео из соцсети

Отдыхающая в одесской Затоке сняла видео с пляжа, на следующий день после гибели людей на минах. На нем видно, что прибрежная зона ограждена ежами и всюду есть предупреждения о том, что купание — запрещено.

Видео активно распространяется по соцсетям.

Как выглядит пляж

На видео, которое сняла женщина на пляже в Затоке, где 10 августа погибли отдыхающие, можно увидеть зону отдыха, которая полностью огорожена бетонными противотанковыми ежами, чтобы люди не подходили к побережью.

Автор видео также показала, что возле этой локации всюду есть информационные листовки, на которых предупреждают, что купаться запрещено. Однако отдыхающих эти меры не остановили.

"Здесь всюду есть информация о минной опасности, что купаться запрещено, здесь все закрыто. Вход на пляж загражден бетонными ежами, но люди лезут", — говорит женщина на видео.

Кроме того, сразу после трагедии женщина увидела людей в воде, которые продолжали купаться. На вопрос о собственной безопасности отдыхающие говорили, что "взрыв был там, а мы здесь", хотя разговор проходил в 100 метрах от места взрыва.

Женщина также добавила, что местные жители рассказали ей о том, что сами они никогда не купаются в море, ведь осознают опасность. Они иногда только прогуливаются по побережью и загорают, но не заходят в воду.

Подрыв людей в Одесской области

10 августа в Одесской области произошли две трагедии на море. В Каролино-Бугазской громаде во время купания прогремел взрыв, который унес жизнь мужчины, приехавшего отдохнуть с детьми.

Еще один смертельный случай произошел в Затоке — там погибли женщина и мужчина из Белгорода-Днестровского.

Напомним, недавно мы писали о подробностях гибели отдыхающих в Затоке. А также о том, что эта курортная зона сейчас вообще закрыта для купания.