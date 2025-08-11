Видео
Главная Одесса Взрывы мин в Затоке и гибель отдыхающих — детали события

Взрывы мин в Затоке и гибель отдыхающих — детали события

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 17:55
Стало известно кто погиб на мине в одесском Затоке 10 августа
Пляж в Затоке. Фото иллюстративное: greenpost

Дети одного из мужчин, погибшего на мине в одесской Затоке, своими собственными глазами видели гибель папы. Что же касается мужчины и женщины, погибших в результате второго взрыва, то они приехали отдохнуть с Белгород-Днестровского, который находится недалеко.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Первый" спикер ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Марина Аверина.

Детали трагедии

Один из погибших в Затоке — мужчина 42 лет, который приехал на отдых вместе со своими детьми. К сожалению, взрыв мины произошел прямо  на глазах у малышей.

В результате второго взрыва погибли мужчина и женщина. Они приехали на отдых из Белгорода-Днестровского, который расположен в 30 километрах от Затоки. Несмотря на запреты и информацию, что в море на данном участке лучше не заходить, люди решили испытать судьбу.

"Ни одна береговая линия, которая начинается от Одессы и дальше в ту сторону — оно все не работает, есть запрет... Каждый выход на пляж — везде таблички, везде написано: "Осторожно мины", "Взрывоопасно", "Купаться запрещено, находиться запрещено". Люди пренебрегают правилами, потому что "устали", соскучились по морю, очень хотят отдохнуть, и им абсолютно все равно: можно там быть или нельзя. Не просто так есть запрет, на это есть причины. И то, что произошло вчера — это просто был вопрос времени. Люди просто пренебрегают своей безопасностью", — говорит спикер ГСЧС Марина Аверина.

Марина Аверина также добавила, что на всех базах отдыха были установлены таблички о запрете на купание. Однако местные предприниматели иногда их самовольно снимают, опасаясь, что отдыхающие не будут к ним приезжать.

Напомним, недавно мы писали о том, будут ли закрывать отели в Затоке. А также о том, что этот курорт сейчас вообще закрыт для отдыха.

Одесса трагедия Черное море Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
