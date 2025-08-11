Стало відомо хто загинув на міні в одеській затоці 10 серпня

Пляж у Затоці. Фото ілюстративне: greenpost

Діти одного з чоловіків, який загинув на міні в одеській Затоці, на власні очі бачили загибель тата. Що ж до чоловіка та жінки, які загинули внаслідок другого вибуху, то вони приїхали відпочити з Білгород-Дністровського, який знаходиться недалеко.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Перший" речниця ГУ ДСНС України в Одеській області Марина Аверіна.

Деталі трагедії

Один із загиблих у Затоці — чоловік 42 років, який приїхав на відпочинок разом зі своїми дітьми. На жаль, вибух міни стався прямо на очах у малюків.

Внаслідок другого вибуху загинули чоловік та жінка. Вони приїхали на відпочинок із Білгорода-Дністровського, який розташований за 30 кілометрів від Затоки. Незважаючи на заборони та інформацію, що в море на цій ділянці краще не заходити, люди вирішили випробувати долю.

"Жодна берегова лінія, яка починається від Одеси і далі в той бік — воно все не працює, є заборона... Кожен вихід на пляж — скрізь таблички, скрізь написано: "Обережно міни", "Вибухонебезпечно", "Купатися заборонено, перебувати заборонено". Люди нехтують правилами, бо "втомилися", скучили за морем, дуже хочуть відпочити, і їм абсолютно все одно: можна там бути чи не можна. Не просто так є заборона, на це є причини. І те, що сталося вчора — це просто було питання часу. Люди просто нехтують своєю безпекою", — каже речниця ДСНС Марина Аверіна.

Марина Аверіна також додала, що на всіх базах відпочинку були встановлені таблички про заборону на купання. Однак місцеві підприємці іноді їх самовільно знімають, побоюючись, що відпочивальники не будуть до них приїжджати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи закриватимуть готелі в Затоці. А також про те, що цей курорт зараз взагалі закритий для відпочинку.