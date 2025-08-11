Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вибухи мін у Затоці та загибель відпочиваючих — деталі події

Вибухи мін у Затоці та загибель відпочиваючих — деталі події

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 17:55
Стало відомо хто загинув на міні в одеській затоці 10 серпня
Пляж у Затоці. Фото ілюстративне: greenpost

Діти одного з чоловіків, який загинув на міні в одеській Затоці, на власні очі бачили загибель тата. Що ж до чоловіка та жінки, які загинули внаслідок другого вибуху, то вони приїхали відпочити з Білгород-Дністровського, який знаходиться недалеко.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Перший" речниця ГУ ДСНС України в Одеській області Марина Аверіна.

Реклама
Читайте також:

Деталі трагедії

Один із загиблих у Затоці — чоловік 42 років, який приїхав на відпочинок разом зі своїми дітьми. На жаль, вибух міни стався прямо на очах у малюків.

Внаслідок другого вибуху загинули чоловік та жінка. Вони приїхали на відпочинок із Білгорода-Дністровського, який розташований за 30 кілометрів від Затоки. Незважаючи на заборони та інформацію, що в море на цій ділянці краще не заходити, люди вирішили випробувати долю.

"Жодна берегова лінія, яка починається від Одеси і далі в той бік — воно все не працює, є заборона... Кожен вихід на пляж — скрізь таблички, скрізь написано: "Обережно міни", "Вибухонебезпечно", "Купатися заборонено, перебувати заборонено". Люди нехтують правилами, бо "втомилися", скучили за морем, дуже хочуть відпочити, і їм абсолютно все одно: можна там бути чи не можна. Не просто так є заборона, на це є причини. І те, що сталося вчора — це просто було питання часу. Люди просто нехтують своєю безпекою", — каже речниця ДСНС Марина Аверіна.

Марина Аверіна також додала, що на всіх базах відпочинку були встановлені таблички про заборону на купання. Однак місцеві підприємці іноді їх самовільно знімають, побоюючись, що відпочивальники не будуть до них приїжджати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи закриватимуть готелі в Затоці. А також про те, що цей курорт зараз взагалі закритий для відпочинку.

Одеса трагедія Чорне море Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації