Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Минная опасность — одесситы о трагедиях на море во время войны

Минная опасность — одесситы о трагедиях на море во время войны

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 19:42
Туристы подорвались на мине в Затоке на Одесчине - насколько безопасно море
Объявление о запрете купания в море. Фото: Пресс-служба Одесской военной администрации

Смерть на побережье: предупреждения и таблички не останавливают людей от похода на пляжи в закрытых зонах. Мнимое ощущение безопасности снова сыграло злую шутку. В воскресенье в Каролино-Бугазском районе с интервалом в десять минут прогремели два взрыва. Как следствие — погибли три человека. Мины остаются вдоль побережья, именно поэтому далеко не все пляжи в Одесской области открыты для купания.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что еще надо сделать для безопасности на побережье.

Реклама
Читайте также:

Личная осторожность

Море манит, особенно когда жарко и хочется быстро окунуться. Но если участок обозначен как закрытый, это не о "перестраховаться", а о реальном риске. Разумный выбор иногда прост: перенести купание или выбрать другой, разрешенный пляж.

"В настоящее время я не рекомендую там просто отдыхать, и все. Больше ничего не могу сказать", — говорит Виктор.

Одесит Віктор про міни
Одессит Виктор о рисках на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Летом привычка отдыхать у воды часто берет верх над благоразумием. Но даже несколько минут на опасном берегу могут иметь фатальные последствия.

"Сейчас это опасно, не имеет смысла. Надо быть более ответственными", — отмечает Дмитрий.

Місцевий житель Дмитро про інформування населення
Местный житель Дмитрий о том, что надо быть ответственными. Фото: Новини.LIVE

Иногда перед тем, как отправиться к морю, стоит задать себе простой вопрос: стоит ли этот поход того, чтобы рисковать здоровьем или жизнью. Тем более, что уже не первый случай в Одесской области, когда во время отдыха люди подрывались на мине.

"Надо не пренебрегать своим здоровьем и жизнью в первую очередь. Надо делать правильный вывод, надо ли туда ехать отдыхать или нет", — отвечает Ольга.

Ольга про свідомий вибір
Жительница Одессы Ольга о безопасности. Фото: Новини.LIVE

Пляж всегда можно найти другой, но второй шанс на жизнь никто не дает. Когда на карте отдыха появляются запретные зоны, это повод не игнорировать ограничения, а просто изменить маршрут и сохранить спокойствие — свое и тех, кто ждет дома.

Правила — это не формальность

Мы живем в условиях, когда привычные места могут быть опасными — это временная реальность, которую стоит принять. То, что вчера казалось спокойным, сегодня может нести угрозу. Чем внимательнее мы к предупреждениям, тем меньше неприятных сюрпризов.

"Сейчас ни для кого не секрет, что у нас идет война. Поэтому все возможно. Поэтому нужно быть более осторожным и послушным", — говорит Дмитрий.

Дмитро про війну
Одессит Дмитрий об осторожности в условиях войны. Фото: Новини.LIVE

Слушать объявления и не заходить за ленты — базовая гигиена безопасности. Меньше самоуверенности — больше шансов спокойно вернуться домой. Здесь дисциплина работает лучше любых оправданий.

Информирование населения

Наряду с личными решениями нужны понятные объяснения. Чаще стоит рассказывать, почему именно участок закрыт, и регулярно напоминать правила отдыха. Отдельный акцент — на детях и подростках: привычки безопасности формируются с детства.

"Возможно, какие-то уроки по минной безопасности бесплатные проводить среди населения. И прежде всего для детей в школах. И обследовать побережье. Я считаю, что надо людям прислушиваться к советам, которые им дают", — говорит Елена.

Олена про мінну безпеку
Местная жительница Елена о необходимости уроков по минной безопасности. Фото: Новини.LIVE

Речь идет о курсах минной безопасности, простых инструкциях и плановых осмотрах береговой линии. Информация должна быть рядом — в школах, дворах, на остановках и в соцсетях. Когда объяснения регулярные и прозрачные, "проверить на себе" хочется значительно реже. Жизнь и спокойствие важнее нескольких фото у воды или небольшой кучки впечатлений. Закрытые пляжи — это не прихоть и не лишняя предосторожность, а мера, которая реально уменьшает риски. Даже если море зовет, стоит помнить: опасность может быть скрытой, и рассчитать ее невозможно. Лучше провести день на безопасном участке побережья, в парке или на прогулке по городу, чем оказаться среди тревожных новостей. Безопасность — это не ограничение, а возможность возвращаться домой каждый раз.

Ранее мы писали о том, как выглядит пляж в заливе после взрыва, а также о том, где сейчас в Одессе безопасно купаться.

Одесса взрыв пляж Новости Одессы мины безопасность
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации