Туристы подорвались на мине в Затоке на Одесчине - насколько безопасно море

Объявление о запрете купания в море. Фото: Пресс-служба Одесской военной администрации

Смерть на побережье: предупреждения и таблички не останавливают людей от похода на пляжи в закрытых зонах. Мнимое ощущение безопасности снова сыграло злую шутку. В воскресенье в Каролино-Бугазском районе с интервалом в десять минут прогремели два взрыва. Как следствие — погибли три человека. Мины остаются вдоль побережья, именно поэтому далеко не все пляжи в Одесской области открыты для купания.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что еще надо сделать для безопасности на побережье.

Личная осторожность

Море манит, особенно когда жарко и хочется быстро окунуться. Но если участок обозначен как закрытый, это не о "перестраховаться", а о реальном риске. Разумный выбор иногда прост: перенести купание или выбрать другой, разрешенный пляж.

"В настоящее время я не рекомендую там просто отдыхать, и все. Больше ничего не могу сказать", — говорит Виктор.

Одессит Виктор о рисках на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Летом привычка отдыхать у воды часто берет верх над благоразумием. Но даже несколько минут на опасном берегу могут иметь фатальные последствия.

"Сейчас это опасно, не имеет смысла. Надо быть более ответственными", — отмечает Дмитрий.

Местный житель Дмитрий о том, что надо быть ответственными. Фото: Новини.LIVE

Иногда перед тем, как отправиться к морю, стоит задать себе простой вопрос: стоит ли этот поход того, чтобы рисковать здоровьем или жизнью. Тем более, что уже не первый случай в Одесской области, когда во время отдыха люди подрывались на мине.

"Надо не пренебрегать своим здоровьем и жизнью в первую очередь. Надо делать правильный вывод, надо ли туда ехать отдыхать или нет", — отвечает Ольга.

Жительница Одессы Ольга о безопасности. Фото: Новини.LIVE

Пляж всегда можно найти другой, но второй шанс на жизнь никто не дает. Когда на карте отдыха появляются запретные зоны, это повод не игнорировать ограничения, а просто изменить маршрут и сохранить спокойствие — свое и тех, кто ждет дома.

Правила — это не формальность

Мы живем в условиях, когда привычные места могут быть опасными — это временная реальность, которую стоит принять. То, что вчера казалось спокойным, сегодня может нести угрозу. Чем внимательнее мы к предупреждениям, тем меньше неприятных сюрпризов.

"Сейчас ни для кого не секрет, что у нас идет война. Поэтому все возможно. Поэтому нужно быть более осторожным и послушным", — говорит Дмитрий.

Одессит Дмитрий об осторожности в условиях войны. Фото: Новини.LIVE

Слушать объявления и не заходить за ленты — базовая гигиена безопасности. Меньше самоуверенности — больше шансов спокойно вернуться домой. Здесь дисциплина работает лучше любых оправданий.

Информирование населения

Наряду с личными решениями нужны понятные объяснения. Чаще стоит рассказывать, почему именно участок закрыт, и регулярно напоминать правила отдыха. Отдельный акцент — на детях и подростках: привычки безопасности формируются с детства.

"Возможно, какие-то уроки по минной безопасности бесплатные проводить среди населения. И прежде всего для детей в школах. И обследовать побережье. Я считаю, что надо людям прислушиваться к советам, которые им дают", — говорит Елена.

Местная жительница Елена о необходимости уроков по минной безопасности. Фото: Новини.LIVE

Речь идет о курсах минной безопасности, простых инструкциях и плановых осмотрах береговой линии. Информация должна быть рядом — в школах, дворах, на остановках и в соцсетях. Когда объяснения регулярные и прозрачные, "проверить на себе" хочется значительно реже. Жизнь и спокойствие важнее нескольких фото у воды или небольшой кучки впечатлений. Закрытые пляжи — это не прихоть и не лишняя предосторожность, а мера, которая реально уменьшает риски. Даже если море зовет, стоит помнить: опасность может быть скрытой, и рассчитать ее невозможно. Лучше провести день на безопасном участке побережья, в парке или на прогулке по городу, чем оказаться среди тревожных новостей. Безопасность — это не ограничение, а возможность возвращаться домой каждый раз.

