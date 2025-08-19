Видео
Главная Одесса Отдых в Сергеевке в Одесской области август 2025 — цены и условия

Отдых в Сергеевке в Одесской области август 2025 — цены и условия

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:33
Сергеевка в Одесской области 2025 - цены и безопасность отдыха
Минная опасность. Фото: УНИАН

Сергеевка — курорт в Одесской области, где после начала полномасштабной войны главное слово — безопасность. Официально купание здесь запрещено, часть побережья закрыта, но в сети полно активных предложений от отелей и баз — люди все равно едут. Трагедия в соседней Затоке и Каролино-Бугазе в начале августа, когда трое отдыхающих подорвались на мине у берега, лишь подчеркнула риски для всего этого побережья. Однако такой экстремальный отдых все равно привлекает украинцев.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит экстремальный отдых в Сергеевке.

Проезд в Сергеевку

Попасть в Сергеевку сейчас непросто. Самый короткий и быстрый путь был через мост в Затоке. Сейчас он уничтожен, так что единственная дорога в объезд. Маршрут лежит через транзитную зону в Паланке, что создает дополнительные неудобства. Кроме постоянных пробок, которые там образуются ежедневно, еще и военнообязанных мужчин не пропускают. Точнее, чтобы проехать, необходимо соблюсти целый ряд правил и не иметь проблем с ТЦК.

"Въезд в Сергеевку через Паланку  только по пропуску. Прописка не нужна, но должна быть четкая цель поездки. Пропуск делаем только тем, кому разрешено: вы присылаете военно-учетные документы (военный билет и т.д.), мы проверяем. Если с документами проблема  пропуск не оформим, и на блокпосте не пропустят. И наоборот: даже со всеми документами, но без пропуска,  развернут. Мы не делаем пропуски за тех, кому нельзя. Оформляем только законные пропуски  тогда проедете без проблем", — говорит работница отеля.

Черги кордон
Очередь на пункте пропуска "Паланка". Фото: Новини.LIVE

Такой порядок означает, что планировать поездку следует заранее и отправлять пакет документов вместе с бронированием. Пропуск оформляют только на основании корректных военно-учетных данных и подтвержденной цели визита.

Ситуация с пляжами

В Сергеевке море — по ту сторону лимана и закрытого километрового моста. Прямого доступа к пляжу сейчас нет, поэтому привычный "пеший маршрут" заменила дорога. Ближайший вариант для купания — Курортное: примерно 15 минут на машине.

"У нас не море, а лиман. К морским пляжам ведет километровый мост, но сейчас он перекрыт  прямого доступа к морю нет, и из лимана выйти в открытое море тоже нельзя. Поэтому наши отдыхающие ездят в Курортное  от нас туда около 15 минут на машине. Официально пляжи там не открыты: разрешены только городские пляжи в Одессе и один в Черноморске, остальные  закрыты. Но люди все равно туда направляются, несмотря на таблички "Осторожно, мины", потому что это фактически единственное место, куда сейчас пытаются попасть", — отмечает управляющий отелем.

Відпочивальники
Отдыхающие на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

В отелях знают, что море закрыто, но при этом отдыхающим все равно говорят, что попасть на пляж можно. Однако безопасность — это уже проблема тех, кто рискует войти в воду или погулять по побережью. Инциденты в начале августа в Затоке, где погибли люди — так ничему и не научил.

Стоимость проживания

Сейчас в Сергеевке — август, пик курортного сезона. Предложений меньше, чем в Затоке, но они есть: несколько отелей, санаториев и апартаментов в частном секторе. Спрос несмотря на войну держится, поэтому дешевыми цены не назовешь: тарифы уже выше, чем в июне, и напрямую зависят от загрузки и дат. В этом срезе сравниваем стоимость проживания для семьи из двух взрослых.

пляж
Люди на море. Фото: Новини.LIVE

Boutique Hotel Enjoy

В верхушке ценового диапазона нашего среза — Boutique Hotel Enjoy, фактически самый дорогой вариант в Сергеевке. Это формат "все на месте" и сервис: бесплатные велосипеды, сад с террасой, детский клуб, укрытие и круглосуточная рецепция. Апартаменты с отдельными кухнями удобны для семей и более долгих заездов — особенно когда море официально под запретом.

"У нас все  апартаменты: двухкомнатные, четырехместные, с кухнями, просторные. Если вы вдвоем  удобно: отдельная спальня и гостиная. Цена зависит от дат и дня недели: от 3 500 до 5 000 грн, в будни дешевле. Питание в стоимость не входит  есть полноценная кухня, так что готовите, что хотите; посуда и техника на месте (плита, холодильник, электрочайник). Рядом есть кафе, работает доставка  можно поесть на месте или заказать в номер", — отметили на ресепшене.

Апартаменти
Апартаменты со спальней и гостиной. Фото: скриншот booking.com
ціни
Цены на апартаменты Boutique Hotel Enjoy. Фото: скриншот booking.com

Dom Fedorovyh

Еще один средний по цене вариант в Сергеевке — размещение с базовым комфортом и собственными балконами. На территории есть бесплатный Wi-Fi и частная парковка, в номерах — холодильники. Сезонный открытый бассейн может заменить море в жару, когда купание официально ограничено. Цены на номера стартуют от 720 гривен до 1050 грн в сутки.

"Номера сейчас быстро разбирают  даже несмотря на то, что море официально закрыто. У нас есть сезонный бассейн, поэтому люди все равно едут. Питание в цену не входит, но на территории есть уличная кухня с электроплитой  готовят сами. Подвал переоборудовали под укрытие: во время тревоги всех спускаем туда", — говорит представитель отеля.

готель
Вид отеля Dom Fedorovyh. Фото: скриншот booking.com
ціни
Цены на номера в отеле Dom Fedorovyh. Фото: скриншот booking.com

Отель "Лагита"

Самый дешевый вариант в нашем срезе — отель "Лагита". Это простое размещение с семейными номерами, террасой и зоной барбекю; есть бесплатные Wi-Fi и частная парковка. Формат "переночевать без переплат": минимальный сервис, зато цена — самая низкая среди актуальных предложений Сергеевки.

"Цены простые: двухместный без кондиционера  700 грн/сутки, с кондиционером  800 грн/сутки. Море сейчас официально закрыто, но можно сходить на лиман  он рядом. Питание в стоимость не входит, зато есть мангал и уличная кухня с электроплитой — готовьте сами. А еще в 5 минутах ходьбы есть недорогое кафе", — говорит отельер.

комфорт готелю
Комфортные условия отеля "Лагита". Фото: скриншот booking.com
житло
Стоимость номеров в отеле "Лагита" Фото: скриншот booking.com

Санаторий "Золотая Нива"

Отдельная "точка притяжения" в Сергеевке — санаторий "Золотая Нива": большая зеленая территория, лечебно-оздоровительная база и стандартные номера на 1-6 мест. Заведение рассчитано примерно на 700 мест и позиционирует себя как многопрофильная здравница курорта Сергеевка. Для 2025 года указаны тарифы: от 950 грн/сутки с человека в многоместных категориях и от 1100 грн/сутки за одноместное размещение; трехразовое питание можно добавить отдельно — около 550 грн/сутки на взрослого, лечебные процедуры — по назначению и прейскуранту или в формате "курсовки" без проживания.

"К нам приезжают не за морем, а за выдохом и восстановлением. Территория большая и зеленая: утром прогулки у лимана, потом  индивидуальные программы  грязи, минеральные ванны, физиотерапия. Питание  по желанию: кому-то наш зал, кому-то собственный ритм на день. И о спокойствии: есть большие укрытия, во время тревоги персонал быстро сопровождает гостей  люди чувствуют себя увереннее", — говорит администратор санатория.

Санаторій
Комнаты санатория "Золотая Нива". Фото: goldenniva.com
ціни
Цены на услуги санатория. Комнаты санатория. Фото: goldenniva.com

Сергеевка сейчас — курорт с оговорками: море закрыто, мост к пляжам перекрыт, въезд — по пропускам. Формат отдыха сместился к санаторным программам, бассейнам и апартаментам с кухнями. Спрос держится, но предложений меньше и тарифы привязаны к датам и загрузке.

Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
