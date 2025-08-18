Последствия атаки на Одесскую область 18 августа - фото с мест прилетов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки в Одесской области 18 августа кроме объекта топливно-энергетической инфраструктуры пострадали жилые дома. Правоохранители открыли дело по факту совершения военных преступлений, а люди сейчас подсчитывают нанесенный ущерб.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Атака на Одесскую область

В результате попаданий повреждена гражданская инфраструктура. В частности, объект топливно-энергетической сферы и помещения логистической компании. Пострадали также два частных дома и два авто. Обстрелом была разрушена и канализационно-насосная станция.

Выбито стекло. Фото: Новини.LIVE

Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Дома без окон

В доме Ольги взрывной волной выбило все окна и двери. К счастью, в момент обстрела ее не было дома. Женщина говорит: во время атаки едва не погиб ее сосед.

"С соседкой и ее мужем все хорошо, к счастью. Во время прилета он упал в кусты, а когда поднялся — увидел в заборе большую дырку от осколка. Удивительно, что вообще жив остался",— говорит Ольга.

Женщина надеется на помощь со стороны государства, потому что впереди зима, а за свой счет восстановить все она не сможет. Окна и двери сейчас дорогие, денег на это просто нет.

Ольга, владелица пострадавшего дома. Фото: Новини.LIVE

Выбитые двери. Фото: Новини.LIVE

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители открыли дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Правоохранители фиксируют все последствия атаки на гражданскую инфраструктуру.

Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE

Сломанный потолок. Фото: Новини.LIVE

Дом без крыши. Фото: Новини.LIVE

