Главная Одесса Последствия атаки на Одесчину — появились первые фото с места

Последствия атаки на Одесчину — появились первые фото с места

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:46
Последствия атаки на Одесскую область 18 августа - фото с мест прилетов
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки в Одесской области 18 августа кроме объекта топливно-энергетической инфраструктуры пострадали жилые дома. Правоохранители открыли дело по факту совершения военных преступлений, а люди сейчас подсчитывают нанесенный ущерб.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Читайте также:

Атака на Одесскую область

В результате попаданий повреждена гражданская инфраструктура. В частности, объект топливно-энергетической сферы и помещения логистической компании. Пострадали также два частных дома и два авто. Обстрелом была разрушена и канализационно-насосная станция.

None - фото 1
Выбито стекло. Фото: Новини.LIVE
None - фото 1
Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Дома без окон

В доме Ольги взрывной волной выбило все окна и двери. К счастью, в момент обстрела ее не было дома. Женщина говорит: во время атаки едва не погиб ее сосед.

"С соседкой и ее мужем все хорошо, к счастью. Во время прилета он упал в кусты, а когда поднялся — увидел в заборе большую дырку от осколка. Удивительно, что вообще жив остался",— говорит Ольга.

Женщина надеется на помощь со стороны государства, потому что впереди зима, а за свой счет восстановить все она не сможет. Окна и двери сейчас дорогие, денег на это просто нет.

None - фото 1
Ольга, владелица пострадавшего дома. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Выбитые двери. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители открыли дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Правоохранители фиксируют все последствия атаки на гражданскую инфраструктуру.

None - фото 7
Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE
None - фото 8
Сломанный потолок. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Дом без крыши. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ночью раздавались взрывы. А также о том, сколько целей сбила ПВО.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
