Последствия атаки на Одесскую область 18 августа - фото с мест прилетов

Последствия атаки на Одесчину — появились первые фото с места
Во время ночной атаки в Одесской области 18 августа кроме объекта топливно-энергетической инфраструктуры пострадали жилые дома. Правоохранители открыли дело по факту совершения военных преступлений, а люди сейчас подсчитывают нанесенный ущерб.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Атака на Одесскую область
В результате попаданий повреждена гражданская инфраструктура. В частности, объект топливно-энергетической сферы и помещения логистической компании. Пострадали также два частных дома и два авто. Обстрелом была разрушена и канализационно-насосная станция.
Дома без окон
В доме Ольги взрывной волной выбило все окна и двери. К счастью, в момент обстрела ее не было дома. Женщина говорит: во время атаки едва не погиб ее сосед.
"С соседкой и ее мужем все хорошо, к счастью. Во время прилета он упал в кусты, а когда поднялся — увидел в заборе большую дырку от осколка. Удивительно, что вообще жив остался",— говорит Ольга.
Женщина надеется на помощь со стороны государства, потому что впереди зима, а за свой счет восстановить все она не сможет. Окна и двери сейчас дорогие, денег на это просто нет.
Правоохранители открыли дело
Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Правоохранители фиксируют все последствия атаки на гражданскую инфраструктуру.
