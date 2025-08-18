Вирок солдату за побиття односельця на Одещині

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець під час сварки з односельцем завдав йому кілька ударів кулаками в обличчя. Потерпілий отримав перелом носа та черепно-мозкову травму. Суд визнав бійку умисним легким тілесним ушкодженням і виніс вирок військовому.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий побив чоловіка

Відомо, що інцидент стався ввечері 22 липня 2025 року біля одного з будинків в Одеській області. Солдат посварився з місцевим мешканцем. Конфлікт швидко переріс у бійку: військовий кілька разів ударив чоловіка кулаками по обличчю.

Від ударів потерпілий упав на землю та отримав серйозні ушкодження — закриту черепно-мозкову травму, перелом носа та численні синці. Судмедекспертиза встановила, що вони належать до категорії легких тілесних ушкоджень, які спричинили короткочасний розлад здоров’я.

У суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся і погодився на розгляд справи у спрощеному провадженні. Потерпілий також не заперечував проти такого формату.

Яке покарання за побиття людини

Суд кваліфікував дії військового як умисне легке тілесне ушкодження. Врахувавши, що обтяжуючих обставин не було, а обвинувачений раніше не судимий, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

Нагадаємо, у Полтавській області військовий дав хабар командиру для залишення в тилу. Також ми писали, що у Львівській області солдат без дозволу командування залишив місце служби й не повертався впродовж майже чотирьох місяців.