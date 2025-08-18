Приговор солдату за избиение односельчанина в Одесской области

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий во время ссоры с односельчанином нанес ему несколько ударов кулаками в лицо. Пострадавший получил перелом носа и черепно-мозговую травму. Суд признал драку умышленным легким телесным повреждением и вынес приговор военному.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный избил мужчину

Известно, что инцидент произошел вечером 22 июля 2025 года возле одного из домов в Одесской области. Солдат поссорился с местным жителем. Конфликт быстро перерос в драку: военный несколько раз ударил мужчину кулаками по лицу.

От ударов пострадавший упал на землю и получил серьезные повреждения — закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные синяки. Судмедэкспертиза установила, что они относятся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

В суде обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и согласился на рассмотрение дела в упрощенном производстве. Потерпевший также не возражал против такого формата.

Какое наказание за избиение человека

Суд квалифицировал действия военного как умышленное легкое телесное повреждение. Учитывая, что отягчающих обстоятельств не было, а обвиняемый ранее не судим, суд назначил ему наказание в виде штрафа - 850 гривен.

Напомним, в Полтавской области военный дал взятку командиру для оставления в тылу. Также мы писали, что во Львовской области солдат без разрешения командования покинул место службы и не возвращался в течение почти четырех месяцев.