Приговор солдату за избиение односельчанина в Одесской области

На Одесчине военный избил односельчанина — какой приговор суда
В Одесской области военнослужащий во время ссоры с односельчанином нанес ему несколько ударов кулаками в лицо. Пострадавший получил перелом носа и черепно-мозговую травму. Суд признал драку умышленным легким телесным повреждением и вынес приговор военному.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный избил мужчину
Известно, что инцидент произошел вечером 22 июля 2025 года возле одного из домов в Одесской области. Солдат поссорился с местным жителем. Конфликт быстро перерос в драку: военный несколько раз ударил мужчину кулаками по лицу.
От ударов пострадавший упал на землю и получил серьезные повреждения — закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные синяки. Судмедэкспертиза установила, что они относятся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.
В суде обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и согласился на рассмотрение дела в упрощенном производстве. Потерпевший также не возражал против такого формата.
Какое наказание за избиение человека
Суд квалифицировал действия военного как умышленное легкое телесное повреждение. Учитывая, что отягчающих обстоятельств не было, а обвиняемый ранее не судим, суд назначил ему наказание в виде штрафа - 850 гривен.
