Військовий ЗСУ на Одещині зберігав вдома боєкомплект та побив сусіда автоматом АК-74

Військовий з Одещини незаконно зберігав вдома АК-74, набої до нього та гранати. Однак на цьому його викрили правоохоронці, коли службовець побив прикладом автомата свого сусіда. Справу розглядали у Балтському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий з Котовська знайшов на фронті автомат АК-74, корпус ручної осколково-фугасної гранати SHGR 2000, та 144 набої калібру 5,45 мм, які зберігав у себе вдома.

Потім службовець посперечався зі своїм сусідом на грунті особистої неприязні. Будучі у стані алкогольного сп'яніння, солдат взяв автомат та кілька разів вдарив чоловіка прикладом по голові, нанісши йому садна. Потерпілий зафіксував легкі тілесні ушкодження, військовому довелося захищатися у суді.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст.125 та ч.1 ст.263 КК України (незаконне зберігання зброї та нанесення легких тілесних ушкоджень). Однак суд звільнив його від 4 років ув'язнення із дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який знущався зі своєї тещі. А також про службовця, який побив цивільного.