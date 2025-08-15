Відео
Військовий знущався з тещі — як покарав суд на Одещині

Дата публікації: 15 серпня 2025 01:33
Військовий ЗСУ на Одещині знущався зі своєї тещі - вирок суду
Молоток судді. Фото ілюстративне: BiancoBlue

Військовий протягом року принижав та ображав свою тещу. Жінка звернулася по допомогу до правоохоронців, на службовця відкрили справу, яку розглядали у Теплодарському міськсуді Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий водій-механік протягом року вчиняв домашнє насильство щодо своєї тещі. Він не стримувався в образах, кричав на неї та не давав спати по ночах. Жінка не стрималась та звернулася до правоохоронців.  На суді фігурант розкаявся та вибачився, а потерпіла підтвердила, що обвинувачений став поводити себе краще.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за  ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). За скоєне військовий отримав 2 роки пробаційного нагляду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця, якого ув'язнили за зберігання боєприпасів. А також про військового, який побив цивільного.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
