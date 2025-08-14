Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одещині військовий зберігав вдома боєприпаси — як покарав суд

На Одещині військовий зберігав вдома боєприпаси — як покарав суд

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 01:33
Военного ВСУ из Одесской области посадили в тюрьму за хранение патронов
Молоток судьи. Фото иллюстративное: BiancoBlue

Военный в Одесской области незаконно хранил боеприпасы. На этом его разоблачили правоохранители, а Подольский суд, несмотря на искреннее раскаяние фигуранта, приговорил его к лишению свободы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Военный в Одесской области незаконно хранил дома 53 патрона 5,56х45 для нарезного огнестрельного оружия, которые, по его словам, случайно нашел. Правоохранители обнаружили патроны во время обыска в его помещении. За хранение боеприпасов служащего привлекли к ответственности, а на суде мужчина признался в содеянном. Однако предыдущие судимости ухудшили его приговор.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное хранение боеприпасов). Он получил 3 года лишения свободы, к которому добавили еще один месяц за неотбытое наказание по предыдущему приговору.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил гражданского. А также о служащем, который подделал водительское удостоверение.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации