Военного ВСУ из Одесской области посадили в тюрьму за хранение патронов

Военный в Одесской области незаконно хранил боеприпасы. На этом его разоблачили правоохранители, а Подольский суд, несмотря на искреннее раскаяние фигуранта, приговорил его к лишению свободы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный в Одесской области незаконно хранил дома 53 патрона 5,56х45 для нарезного огнестрельного оружия, которые, по его словам, случайно нашел. Правоохранители обнаружили патроны во время обыска в его помещении. За хранение боеприпасов служащего привлекли к ответственности, а на суде мужчина признался в содеянном. Однако предыдущие судимости ухудшили его приговор.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное хранение боеприпасов). Он получил 3 года лишения свободы, к которому добавили еще один месяц за неотбытое наказание по предыдущему приговору.

