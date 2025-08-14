Військового ЗСУ з Одещини посадили у в'язницю за зберігання патронів

Молоток судді. Фото ілюстративне: BiancoBlue

Військовий на Одещині незаконно зберігав боєприпаси. На цьому його викрили правоохоронці, а Подільський суд, попри щире каяття фігуранта, прирік його до позбавлення волі.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Військовий на Одещині незаконно зберігав вдома 53 патрона 5,56х45 для нарізної вогнепальної зброї, які, за його словами, випадково знайшов. Правоохоронці виявили набої під час обшуку в його приміщенні. За зберігання боєприпасів службовця притягнули до відповідальності, а на суді чоловік зізнався у скоєному. Однак попередні судимості погіршили його вирок.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.1 ст.263 КК України (незаконне зберігання боєприпасів). Він отримав 3 роки позбавлення волі, до якого доєднали ще один місяць за невідбуте покарання за пепереднім вироком.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив цивільного. А також про службовця, який підробив водійське посвідчення.