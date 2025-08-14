Військового ЗСУ з Одещини посадили у в'язницю за зберігання патронів

На Одесчине военный хранил дома боеприпасы — как наказал суд
Військовий на Одещині незаконно зберігав боєприпаси. На цьому його викрили правоохоронці, а Подільський суд, попри щире каяття фігуранта, прирік його до позбавлення волі.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Військовий на Одещині незаконно зберігав вдома 53 патрона 5,56х45 для нарізної вогнепальної зброї, які, за його словами, випадково знайшов. Правоохоронці виявили набої під час обшуку в його приміщенні. За зберігання боєприпасів службовця притягнули до відповідальності, а на суді чоловік зізнався у скоєному. Однак попередні судимості погіршили його вирок.
Що вирішив суд
Військового визнали винним за ч.1 ст.263 КК України (незаконне зберігання боєприпасів). Він отримав 3 роки позбавлення волі, до якого доєднали ще один місяць за невідбуте покарання за пепереднім вироком.
