Главная Одесса Военный издевался над тёщей — как наказал суд на Одесчине

Военный издевался над тёщей — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 01:33
Военный ВСУ в Одесской области издевался над своей тещей - приговор суда
Молоток судьи. Фото иллюстративное: BiancoBlue

Военный в течение года унижал и оскорблял свою тещу. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, на служащего открыли дело, которое рассматривали в Теплодарском горсуде Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный водитель-механик в течение года совершал домашнее насилие в отношении своей тещи. Он не сдерживался в оскорблениях, кричал на нее и не давал спать по ночам. Женщина не сдержалась и обратилась в милицию. На суде фигурант раскаялся и извинился, а потерпевшая подтвердила, что обвиняемый стал вести себя лучше.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие). За содеянное военный получил 2 года пробационного надзора.

Напомним, недавно мы писали о служащем, которого посадили за хранение боеприпасов. А также о военном, который избил гражданского.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
