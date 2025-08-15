Военный ВСУ в Одесской области издевался над своей тещей - приговор суда

Молоток судьи. Фото иллюстративное: BiancoBlue

Военный в течение года унижал и оскорблял свою тещу. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, на служащего открыли дело, которое рассматривали в Теплодарском горсуде Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный водитель-механик в течение года совершал домашнее насилие в отношении своей тещи. Он не сдерживался в оскорблениях, кричал на нее и не давал спать по ночам. Женщина не сдержалась и обратилась в милицию. На суде фигурант раскаялся и извинился, а потерпевшая подтвердила, что обвиняемый стал вести себя лучше.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие). За содеянное военный получил 2 года пробационного надзора.

