Главная Одесса Военный на Одесчине избил соседа автоматом — приговор суда

Военный на Одесчине избил соседа автоматом — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 01:33
Военный ВСУ в Одесской области хранил дома боекомплект и избил соседа автоматом АК-74
Молоток судьи. Фото иллюстративное: BiancoBlue

Военный из Одесской области незаконно хранил дома АК-74, патроны к нему и гранаты. Однако на этом его разоблачили правоохранители, когда служащий избил прикладом автомата своего соседа. Дело рассматривали в Балтском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный из Котовска нашел на фронте автомат АК-74, корпус ручной осколочно-фугасной гранаты SHGR 2000, и 144 патрона калибра 5,45 мм, которые хранил у себя дома.

Затем служащий поспорил со своим соседом на почве личной неприязни. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, солдат взял автомат и несколько раз ударил мужчину прикладом по голове, нанеся ему ссадины. Потерпевший зафиксировал легкие телесные повреждения, военному пришлось защищаться в суде.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст.125 и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное хранение оружия и нанесение легких телесных повреждений). Однако суд освободил его от 4 лет заключения с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали о военном, который издевался над своей тещей. А также о служащем, который избил гражданского.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
