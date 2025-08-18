Відео
Головна Одеса Наслідки атаки на Одещину — з'явилися перші фото з місця

Наслідки атаки на Одещину — з'явилися перші фото з місця

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 11:46
Наслідки атаки на Одещину 18 серпня - фото з місць прильотів
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної атаки на Одещину 18 серпня окрім об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури постраждали житлові будинки. Правоохоронці відкрили справу за фактом вчинення воєнних злочинів, а люди наразі підраховують завдані збитки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Читайте також:

Атака на Одещину

Унаслідок влучань пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, об’єкт паливно-енергетичної сфери та приміщення логістичної компанії. Постраждали також два приватні будинки та два авто. Обстрілом було зруйновано і каналізаційно-насосну станцію.

None - фото 1
Вибите скло. Фото: Новини.LIVE
None - фото 1
Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Будинки без вікон

В будинку Ольги вибуховою хвилею вибило усі віка та двері. На щастя, у момент обстрілу її не було вдома. Жінка каже: під час атаки ледь не загинув її сусід.

"З сусідкою та її чоловіком усе добре, на щастя. Під час прильоту він впав у кущі, а коли піднявся — побачив у заборі велику дирку від уламка. Дивно, що взагалі живий лишився".— каже Ольга.

Жінка сподівається на допомогу з боку держави, бо попереду зима, а власним коштом відновити все вона не зможе. Вікна та двері зараз дорогі, грошей на це просто немає.

None - фото 1
Ольга, власниця постраждалого будинку. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Вибиті двері. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Вибите вікно .Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці відкрили справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки на цивільну інфраструктуру.

None - фото 7
Руйнування після атаки. Фото: Новини.LIVE
None - фото 8
Зламана стеля. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Будинок без даху. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі вночі лунали вибухи. А також про те, скільки цілей збила ППО.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
