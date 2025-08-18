Наслідки атаки на Одещину 18 серпня - фото з місць прильотів

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної атаки на Одещину 18 серпня окрім об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури постраждали житлові будинки. Правоохоронці відкрили справу за фактом вчинення воєнних злочинів, а люди наразі підраховують завдані збитки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Атака на Одещину

Унаслідок влучань пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, об’єкт паливно-енергетичної сфери та приміщення логістичної компанії. Постраждали також два приватні будинки та два авто. Обстрілом було зруйновано і каналізаційно-насосну станцію.

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Будинки без вікон

В будинку Ольги вибуховою хвилею вибило усі віка та двері. На щастя, у момент обстрілу її не було вдома. Жінка каже: під час атаки ледь не загинув її сусід.

"З сусідкою та її чоловіком усе добре, на щастя. Під час прильоту він впав у кущі, а коли піднявся — побачив у заборі велику дирку від уламка. Дивно, що взагалі живий лишився".— каже Ольга.

Жінка сподівається на допомогу з боку держави, бо попереду зима, а власним коштом відновити все вона не зможе. Вікна та двері зараз дорогі, грошей на це просто немає.

Ольга, власниця постраждалого будинку. Фото: Новини.LIVE

Вибиті двері. Фото: Новини.LIVE

Вибите вікно .Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці відкрили справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки на цивільну інфраструктуру.

Руйнування після атаки. Фото: Новини.LIVE

Зламана стеля. Фото: Новини.LIVE

Будинок без даху. Фото: Новини.LIVE

