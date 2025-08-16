Новая тактика россиян в атаках дронами шахедами по Украине

Ударный дрон в небе. Фото иллюстративное focus.ua

Россияне изменили тактику в атаках "шахедами". Теперь ударные дроны РФ летят выше и заходят большими группами, что значительно усложняет их сбивание украинской ПВО.

Об этом в эфире марафона "Єдині новини" сообщил временно исполняющий обязанности командира Батареи Перехватчиков БпЛА Зенитного ракетного артиллерийского дивизиона Денис Городничий.

Новая тактика атак

Ранее во время атак российские дроны подлетали к целям по одному и с определенным промежутком времени, что позволяло Силам обороны эффективно их сбивать. Однако сейчас тактика применения этих безпилотников на фронте изменилась.

Теперь боевые дроны атакуют цель большой группой в 6-8 единиц и подлетают на высоте более 3 километров. Это значительно усложняет работу ПВО по сбитию этих БпЛА, поскольку не хватает средств поражения, говорят военные.

"Шахеды очень поднялись по высоте, они заходят на более высоких коридорах — на высоте более 3 км. Вторая характерная особенность — они заходят группами, летят "роем" из 6-8 шахедов. И не хватает средств, чтобы работать одновременно по групповой цели",— говорит и.о. командира Батареи Перехватчиков БпЛА Зенитного ракетного артиллерийского дивизиона Денис Городничий.

Добавим, только этой ночью Силами обороны был сбит 61 вражеский БпЛА на 12 локациях.

