Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне изменили тактику атак шахедами — сбить их теперь сложнее

Россияне изменили тактику атак шахедами — сбить их теперь сложнее

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 15:25
Новая тактика россиян в атаках дронами шахедами по Украине
Ударный дрон в небе. Фото иллюстративное focus.ua

Россияне изменили тактику в атаках "шахедами". Теперь ударные дроны РФ летят выше и заходят большими группами, что значительно усложняет их сбивание украинской ПВО.

Об этом в эфире марафона "Єдині новини" сообщил временно исполняющий обязанности командира Батареи Перехватчиков БпЛА Зенитного ракетного артиллерийского дивизиона Денис Городничий.

Реклама
Читайте также:

Новая тактика атак

Ранее во время атак российские дроны подлетали к целям по одному и с определенным промежутком времени, что позволяло Силам обороны эффективно их сбивать. Однако сейчас тактика применения этих безпилотников на фронте изменилась.

Теперь боевые дроны атакуют цель большой группой в 6-8 единиц и подлетают на высоте более 3 километров. Это значительно усложняет работу ПВО по сбитию этих БпЛА, поскольку не хватает средств поражения, говорят военные.

"Шахеды очень поднялись по высоте, они заходят на более высоких коридорах — на высоте более 3 км. Вторая характерная особенность — они заходят группами, летят "роем" из 6-8 шахедов. И не хватает средств, чтобы работать одновременно по групповой цели",— говорит и.о. командира Батареи Перехватчиков БпЛА Зенитного ракетного артиллерийского дивизиона Денис Городничий.

Добавим, только этой ночью Силами обороны был сбит 61 вражеский БпЛА на 12 локациях.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне в Крыму готовятся к отражению атаки. А также о создании в Украине нового комплекса ПВО.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации