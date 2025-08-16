ВС РФ боятся атаки ВСУ на Графскую и Круглую бухты в Крыму, - АТЕШ

Бухта в Крыму. Фото: АТЕШ

Россияне усилили охрану и сосредоточили многочисленные системы ПВО в районах Круглой и Графской бухт Севастополя. Эти важные логистические узлы обеспечивают оперативность ВС РФ в Черноморском регионе, поэтому противник опасается ударов по ним со стороны ВСУ.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

Меры безопасности возле Круглой бухты

В районе Круглой бухты в Крыму партизаны зафиксировали мобильные группы российских военных с крупнокалиберными пулеметами, которые дежурят посменно. Их задача — отражение возможных атак украинских морских дронов и сбитие БпЛА. Повышенные меры безопасности связаны с высокой уязвимостью так называемого филиала ФГУП "Авиакомплект", который расположен неподалеку и превратился в ключевой логистический узел (бывший Севастопольский авиационный завод). Именно на территории этого предприятия координируются боевые вылеты, в том числе и на юг Украины, и обслуживаются вертолеты.

Круглая бухта. Фото: АТЕШ

Охрана Графской бухты

Графская бухта в Крыму используется для базирования и ремонта военной техники, включая десантные средства. Здесь сосредоточен боекомплект и горюче-смазочные материалы ВС РФ.

Кроме того, Графская бухта является узлом для переброски личного состава и техники, для российских войск в Черноморском регионе. Усиление охраны, мер безопасности и активное применение систем ПВО свидетельствуют о том, что противник очень боится его поражения.

Графская бухта. Фото: АТЕШ

