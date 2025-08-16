Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне в Крыму готовятся к отражению атаки — на какие объекты

Россияне в Крыму готовятся к отражению атаки — на какие объекты

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 11:40
ВС РФ боятся атаки ВСУ на Графскую и Круглую бухты в Крыму, - АТЕШ
Бухта в Крыму. Фото: АТЕШ

Россияне усилили охрану и сосредоточили многочисленные системы ПВО в районах Круглой и Графской бухт Севастополя. Эти важные логистические узлы обеспечивают оперативность ВС РФ в Черноморском регионе, поэтому противник опасается ударов по ним со стороны ВСУ.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

Реклама
Читайте также:

Меры безопасности возле Круглой бухты

В районе Круглой бухты в Крыму партизаны зафиксировали мобильные группы российских военных с крупнокалиберными пулеметами, которые дежурят посменно. Их задача — отражение возможных атак украинских морских дронов и сбитие БпЛА. Повышенные меры безопасности связаны с высокой уязвимостью так называемого филиала ФГУП "Авиакомплект", который расположен неподалеку и превратился в ключевой логистический узел (бывший Севастопольский авиационный завод). Именно на территории этого предприятия координируются боевые вылеты, в том числе и на юг Украины, и обслуживаются вертолеты.

None - фото 1
Круглая бухта. Фото: АТЕШ

Охрана Графской бухты

Графская бухта в Крыму используется для базирования и ремонта военной техники, включая десантные средства. Здесь сосредоточен боекомплект и горюче-смазочные материалы ВС РФ.

Кроме того, Графская бухта является узлом для переброски личного состава и техники, для российских войск в Черноморском регионе. Усиление охраны, мер безопасности и активное применение систем ПВО свидетельствуют о том, что противник очень боится его поражения.

None - фото 2
Графская бухта. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о том, где именно в Крыму готовятся атаки на юг Украины. А также об уничтожении РЛС на полуострове дроном.

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине атака
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации