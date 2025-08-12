Партизаны АТЕШ в Крыму обнаружили, где ВС РФ планируют удары по Одесской области и югу Украины

Авиационный завод в Севастополе. Фото: АТЭШ

Партизаны в Крыму разведали командный пункт, с которого планируют атаки на Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Им оказался бывший севастопольский авиационный завод, который сегодня принадлежит компании "Авиакомплект".

Об этом сообщают партизаны движения АТЕШ.

Командный пункт в Крыму

В Крыму партизаны провели разведку бывшего Севастопольского авиационного завода, которую местные называют "вертолеткой". Сейчас это — филиал компании "Авиакомплект", которая уже несколько лет активно задействована в обеспечении авиации ВС РФ. Предприятие ремонтирует вертолеты для Минобороны России и в последнее время стало важнейшим узлом военной логистики.

Именно на территории бывшего Севастопольского авиационного завода создан командный пункт, через который планируются боевые вылеты на юг Украины, в том числе и на Одесскую область.

"По данным наших источников, туда регулярно прибывают офицеры ВКС РФ из Джанкоя и Ростова-на-Дону. Здесь координируются удары, обслуживаются экипажи, проходят подготовку и восстановление группы вертолетов. Наличие такого центра влияет на интенсивность атак по мирным городам юга Украины — Херсону, Николаеву, Запорожью. Это не просто цеха для ремонта — это нервный центр оккупационной авиации", — говорится в сообщении партизан АТЕШ.

Партизаны отчитались, что передали информацию о персонале и техническом обеспечении предприятия ВСУ.

Возле завода в Крыму. Фото: АТЕШ

Забор объекта. Фото: АТЕШ

Предприятие в Севастополе. Фото: АТЕШ

