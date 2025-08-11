Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Побоюються наступу ЗСУ — росіяни стягують техніку в Крим

Побоюються наступу ЗСУ — росіяни стягують техніку в Крим

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 09:21
Росіяни перекидають військову техніку у Криму - яким чином
Вантажівки у Криму. Фото: Кримський вітер

Росіяни перекидають до Криму військову техніку з Московського та Ленінградського військових округів. Крім того, на кожній вантажівці та автозаправнику, що прямує до окупованого півострова, є антидроновий захист.

Про це повідомляють журналісти каналу "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Техніка у Криму

Мешканці Сімферополя та Джанкоя помічають вантажні автомобілі ЗС РФ з цифрою "50" на військових номерах, що є позначенням колишнього Західного військового округу Росії (наразі переформований у Ленінградський та Московський округи). Крім того, паливозаправники з аналогічними номерними знаками бачили в Інкермані та Севастополі.

Автомобілі нові, тому росіяни підготувались до ймовірної атаки з боку ЗСУ. Відмічається, що поверх цистерн та кабін встановлені так звані "мангали" — металеві козирки, які захищають техніку від дронового удару.

None - фото 1
Техніка у Криму. Фото: Кримський вітер

З яких округів техніка

Західний військовий округ — військове оперативно-стратегічне об'єднання, що існувало з 2010 по 2023 рік. Штаб розташовувався в Санкт-Петербурзі.

У 2024 році це об'єднання було розформовано — на його території знову створили Ленінградський (зі штабом у Санкт-Петербурзі) та Московський (зі штабом у Москві) військові округи. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення РЛС у Криму. А також про те, чи рятують куполи російську військову техніку від дронів.

Одеса Крим військова техніка Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації