Росіяни перекидають військову техніку у Криму - яким чином

Вантажівки у Криму. Фото: Кримський вітер

Росіяни перекидають до Криму військову техніку з Московського та Ленінградського військових округів. Крім того, на кожній вантажівці та автозаправнику, що прямує до окупованого півострова, є антидроновий захист.

Про це повідомляють журналісти каналу "Кримський вітер".

Техніка у Криму

Мешканці Сімферополя та Джанкоя помічають вантажні автомобілі ЗС РФ з цифрою "50" на військових номерах, що є позначенням колишнього Західного військового округу Росії (наразі переформований у Ленінградський та Московський округи). Крім того, паливозаправники з аналогічними номерними знаками бачили в Інкермані та Севастополі.

Автомобілі нові, тому росіяни підготувались до ймовірної атаки з боку ЗСУ. Відмічається, що поверх цистерн та кабін встановлені так звані "мангали" — металеві козирки, які захищають техніку від дронового удару.

Техніка у Криму. Фото: Кримський вітер

З яких округів техніка

Західний військовий округ — військове оперативно-стратегічне об'єднання, що існувало з 2010 по 2023 рік. Штаб розташовувався в Санкт-Петербурзі.

У 2024 році це об'єднання було розформовано — на його території знову створили Ленінградський (зі штабом у Санкт-Петербурзі) та Московський (зі штабом у Москві) військові округи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення РЛС у Криму. А також про те, чи рятують куполи російську військову техніку від дронів.