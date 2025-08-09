Відео
Знищення радара комплексу С-500 росіян у Криму — які наслідки

Дата публікації: 9 серпня 2025 10:59
Дрони ГУР знищили радар ''Єнісей'' комплексу С-500 у Криму
Зенітно-ракетний комплекс С-500. Фото ілюстративне: росЗМІ

Дрони Головного управління розвідки України вразили у тимчасово окупованому Криму унікальний радар від зенітно-ракетного комплексу С-500. Йдеться про РЛС "Єнісей", яка є "очима й вухами" російської армії.

Про це на каналі "Сейчас" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. 

Що знищили дрони ГУР в Криму

ГУР Міноборони України оприлюднило відео удару дронів по військових об’єктах у Криму. Серед цілей була радіолокаційна станція 98L6 "Єнісей" — штатний радар новітнього ЗРК С-500, нещодавно прийнятого на озброєння РФ.

Сергій Братчук пояснив, що цей об’єкт — надзвичайно важлива складова російської системи ППО. РЛС здатна відстежувати повітряні цілі за горизонтом і допомагати ворогу планувати ракетні та дронові удари. 

"Ці атаки дуже важливі, вони якраз і впливають на загальну картину бою. І на картину бою, і, відповідно, на ту роботу, яка проводиться щодо демілітаризації Криму у цьому випадку", — підкреслив речник УДА.

Знищення РЛС росіян — крок у демілітаризації Криму

За його словами, знищення "Єнісею" вплине на здатність російських військових збирати дані про ситуацію в повітрі та планувати удари. Це черговий крок у демілітаризації окупованого півострова.

"Коли здається, що тиша — це не означає, що нічого не відбувається. Потім з’являються відео чи офіційні підтвердження, і ми бачимо, що вдалося вразити унікальні цілі", — зазначив Братчук.

Нагадаємо, Росія продовжує вести наступальні дії на півдні. Також ми писали про атаку на літаки ЗС РФ на півострові.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
