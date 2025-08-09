Дроны ГУР уничтожили радар "Енисей" комплекса С-500 в Крыму

Зенитно-ракетный комплекс С-500. Фото иллюстративное: росСМИ

Дроны Главного управления разведки Украины поразили во временно оккупированном Крыму уникальный радар от зенитно-ракетного комплекса С-500. Речь идет о РЛС "Енисей", которая является "глазами и ушами" российской армии.

Об этом на канале "Сейчас" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Что уничтожили дроны ГУР в Крыму

ГУР Минобороны Украины обнародовало видео удара дронов по военным объектам в Крыму. Среди целей была радиолокационная станция 98L6 "Енисей" — штатный радар новейшего ЗРК С-500, недавно принятого на вооружение РФ.

Сергей Братчук пояснил, что этот объект — чрезвычайно важная составляющая российской системы ПВО. РЛС способна отслеживать воздушные цели за горизонтом и помогать врагу планировать ракетные и дроновые удары.

"Эти атаки очень важны, они как раз и влияют на общую картину боя. И на картину боя, и, соответственно, на ту работу, которая проводится по демилитаризации Крыма в этом случае", — подчеркнул представитель УДА.

Уничтожение РЛС россиян — шаг в демилитаризации Крыма

По его словам, уничтожение "Енисея" повлияет на способность российских военных собирать данные о ситуации в воздухе и планировать удары. Это очередной шаг в демилитаризации оккупированного полуострова.

"Когда кажется, что тишина — это не значит, что ничего не происходит. Затем появляются видео или официальные подтверждения, и мы видим, что удалось поразить уникальные цели", — отметил Братчук.

Напомним, Россия продолжает вести наступательные действия на юге. Также мы писали об атаке на самолеты ВС РФ на полуострове.