Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Уничтожение радара комплекса С-500 россиян в Крыму — последствия

Уничтожение радара комплекса С-500 россиян в Крыму — последствия

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 10:59
Дроны ГУР уничтожили радар "Енисей" комплекса С-500 в Крыму
Зенитно-ракетный комплекс С-500. Фото иллюстративное: росСМИ

Дроны Главного управления разведки Украины поразили во временно оккупированном Крыму уникальный радар от зенитно-ракетного комплекса С-500. Речь идет о РЛС "Енисей", которая является "глазами и ушами" российской армии.

Об этом на канале "Сейчас" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Что уничтожили дроны ГУР в Крыму

ГУР Минобороны Украины обнародовало видео удара дронов по военным объектам в Крыму. Среди целей была радиолокационная станция 98L6 "Енисей" — штатный радар новейшего ЗРК С-500, недавно принятого на вооружение РФ.

Сергей Братчук пояснил, что этот объект — чрезвычайно важная составляющая российской системы ПВО. РЛС способна отслеживать воздушные цели за горизонтом и помогать врагу планировать ракетные и дроновые удары.

"Эти атаки очень важны, они как раз и влияют на общую картину боя. И на картину боя, и, соответственно, на ту работу, которая проводится по демилитаризации Крыма в этом случае", — подчеркнул представитель УДА.

Уничтожение РЛС россиян —  шаг в демилитаризации Крыма

По его словам, уничтожение "Енисея" повлияет на способность российских военных собирать данные о ситуации в воздухе и планировать удары. Это очередной шаг в демилитаризации оккупированного полуострова.

"Когда кажется, что тишина — это не значит, что ничего не происходит. Затем появляются видео или официальные подтверждения, и мы видим, что удалось поразить уникальные цели", — отметил Братчук.

Напомним, Россия продолжает вести наступательные действия на юге. Также мы писали об атаке на самолеты ВС РФ на полуострове.

Одесса Крым Одесская область военная техника Новости Одессы дроны
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации