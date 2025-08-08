Дрони ГУР України вразили найціннішу РЛС у Криму - відео атаки

РЛС "Єнісєй" з комплексу С-500. Фото ілюстративне: mezha.media

Українські військові під час атаки на Крим уразили одну з найцінніших та дороговартісних РЛС росіян. Йдеться про новітню радіолокаційну станцію "Єнісєй" з комплексу С-500.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Знищена РЛС

Воїни підрозділу "Примари" ГУР МО України під час атаки на тимчасово окупований Крим уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі ЗС РФ — 98Л6 "Єнісєй". Ця РЛС входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей". Така система може також використовуватись із ворожими С-400 "Тріумф".

"Ураження "Єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму",— йдеться у повідомленні ГУР.

Атака на Крим

Нещодавно бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували військові об'єкти у Криму бойовими дронами. Було успішно вражено десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалено російські радіолокаційні станції. Ракетам ворожого ППО збити наші БПлА не вдалося.

