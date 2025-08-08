Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Українські дрони вразили найціннішу РЛС у Криму — відео

Українські дрони вразили найціннішу РЛС у Криму — відео

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:13
Дрони ГУР України вразили найціннішу РЛС у Криму - відео атаки
РЛС "Єнісєй" з комплексу С-500. Фото ілюстративне: mezha.media

Українські військові під час атаки на Крим уразили одну з найцінніших та дороговартісних РЛС росіян. Йдеться про новітню радіолокаційну станцію "Єнісєй" з комплексу С-500.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Реклама
Читайте також:

Знищена РЛС

Воїни підрозділу "Примари" ГУР МО України під час атаки на тимчасово окупований Крим уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі ЗС РФ — 98Л6 "Єнісєй". Ця РЛС входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей". Така система може також використовуватись із ворожими С-400 "Тріумф".

"Ураження "Єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму",— йдеться у повідомленні ГУР.

Атака на Крим

Нещодавно бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували військові об'єкти у Криму бойовими дронами. Було успішно вражено десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалено російські радіолокаційні станції. Ракетам ворожого ППО збити наші БПлА не вдалося.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, нвіщо росіяни відключали Інтернет у Криму. А також про атаку на літаки ЗС РФ на півострові.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні атака
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації