Дроны ГУР Украины поразили ценнейшую РЛС в Крыму - видео атаки

РЛС "Енисей" из комплекса С-500. Фото иллюстративное: mezha.media

Украинские военные во время атаки на Крым поразили одну из самых ценных и дорогостоящих РЛС россиян. Речь идет о новейшей радиолокационной станции "Енисей" из комплекса С-500.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Уничтоженная РЛС

Воины подразделения "Призраки" ГУР МО Украины во время атаки на временно оккупированный Крым поразили одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале ВС РФ — 98Л6 "Енисей". Эта РЛС входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Такая система может также использоваться с вражескими С-400 "Триумф".

"Поражение "Енисея" — существенный удар о возможностях системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму",— говорится в сообщении ГУР.

Атака на Крым

Недавно бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали военные объекты в Крыму боевыми дронами. Был успешно поражен десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожжены российские радиолокационные станции. Ракетам вражеского ПВО сбить наши БПлА не удалось.

