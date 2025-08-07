Відео
У Криму відчувається нестача води — на вулицях ставлять бочки

У Криму відчувається нестача води — на вулицях ставлять бочки

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:35
В Алушті у Криму фіксується дефіцит води
Водосховище у Криму міліє. Фото ілюстративне: Укрінформ

У деяких містах Криму фіксується нестача як питної, так і технічної води. Місцева влада намагається локально вирішити проблему завдяки ємностям із рідиною на вулицях та звинувачує у екологічній катастрофі погодні умови.

Про це повідомляють журналісти видання Крим.Реалії, посилаючись на голову окупаційної адміністрації Алушти Галину Огнєву.

Читайте також:

Дефіцит води у Криму

В анексованій Алушті у Криму спостерігається дефіцит води. У зв'язку з цим в окупаційній адміністації вирішили встановити ємності на вулицях. У цих діжках можна буде набирати рідину для технічних потреб.

Місцева окупаційна влада пояснює дефіцит води тривалою посухою та недостатньою кількістю опадів, але поки не знає як вирішити цю проблему кардинально. 

"У зв'язку з складною ситуацією з водопостачанням, що зберігається в муніципалітеті, викликаної посушливим періодом і недостатнім обсягом опадів, прийнято рішення про встановлення додаткових ємностей з технічною водою. Цей захід покликаний пом'якшити наслідки дефіциту води для населення", — пише голова окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва.

Додамо, води у Криму також не вистачає у Білогірському та Бахчисарайському районах. Слід зазначити, що про проблему із обмілінням водосховищ місцеві екологи попереджали заздалегідь.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирубку дерев у Криму. А також про те, як на півострові був втрачений урожай зернових.

Одеса Крим вода Новини Одеси Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
