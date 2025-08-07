В Алуште в Крыму фиксируется дефицит воды в Крыму

Водохранилище в Крыму мелеет. Фото иллюстративное: Укринформ

В некоторых городах Крыма фиксируется нехватка как питьевой, так и технической воды. Местные власти пытаются локально решить проблему благодаря емкостям с жидкостью на улицах и обвиняют в экологической катастрофе погодные условия.

Об этом сообщают журналисты издания Крым.Реалии, ссылаясь на главу оккупационной администрации Алушты Галину Огневу.

Дефицит воды в Крыму

В аннексированной Алуште в Крыму наблюдается дефицит воды. В связи с этим в оккупационной администации решили установить емкости на улицах. В этих бочках можно будет набирать жидкость для технических нужд.

Местные оккупационные власти объясняют дефицит воды длительной засухой и недостаточным количеством осадков, но пока не знают как решить эту проблему кардинально.

"В связи со сложной ситуацией с водоснабжением, сохраняющейся в муниципалитете, вызванной засушливым периодом и недостаточным объемом осадков, принято решение об установке дополнительных емкостей с технической водой. Эта мера призвана смягчить последствия дефицита воды для населения", — пишет глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева.

Добавим, воды в Крыму также не хватает в Белогорском и Бахчисарайском районах. Следует отметить, что о проблеме с обмелением водохранилищ местные экологи предупреждали заранее.

