Росія продовжує атакувати південь України , зокрема намагається відрізати Корабельний район Херсона - яким чином ЗСУ протидіють

Росія продовжує вести наступальні дії на півдні, зокрема на Придніпровському напрямку. Однак попри постійні штурмові дії та застосування авіації, досягати бажаних цілей ворогу не вдається.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Атаки на південь

Атаки на південь продовжуються регулярно, однак наступати бажаними темпами росіянам не вдається. Вчора була зафіксована лише одна штурмова дія. При цьому ворог регілярно наносить удари авіацією та продовжує намагатися закріпитися на островах Дніпра. Крім того, одна з цілей ЗС РФ наразі — знищити міст, який з'єднує Корабельний район Херсона з іншими частинами міста, тому удари по ньому не припиняються.

"Ворог б'є по мосту, який з'єднує Корабельний район з іншими районами Херсона. Дуже активно працює його авіація. Але наша авіація також наносить удари по лівому берегу, зокрема уражені і екіпажі БПлА противника, які дуже дошкуляють обласному центру",— каже Сергій Братчук.

Речник УДА також додав, що медійно Росія намагається збільшити свої досягнення на Придніпровському напрямку, однак насправді ЗСУ поки вдається завадити планам противника.

