Главная Одесса Имитация перемирия — РФ готовится к более массированным атакам

Имитация перемирия — РФ готовится к более массированным атакам

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:03
Россия готовится к более массированным дроновым обстрелам
Ударные дроны ударные дроны. Фото иллюстративное: ISWNEWS

Российские дроновые атаки в последнее время стали менее интенсивными. Это связано с тем, что РФ имитирует готовность к воздушному перемирию и накапливает БПлА для еще более массированных обстрелов.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью с Русланом Гайдамакой.

Читайте также:

Подготовка к массированным ударам

В последнее время ВС РФ применяют меньшее количество дронов во время атак по украинским городам. Однако производство шахедов в России не приостановилось. Сергей Братчук объясняет это явление тем, что враг накапливает средства поражения для более массированных обстрелов.

Кроме того, уменьшением интенсивности обстрелов Кремль может имитировать готовность перед Соединенными Штатами и другими партнерами к так называемому воздушному перемирию.

"Это может быть не очень удачной имитацией того, что РФ готова к воздушному перемирию. Мол, Россия готова его соблюдать. Раньше были антирекорды по шахедам. По 500-600 за ночь и это становилось обыденностью. Их производство не приостановилось, сейчас только происходит накопление",— говорит Сергей Братчук.

Спикер УДА также добавил, что в последнее время Россия начала использовать больше реактивных беспилотников.

Напомним, недавно мы писали о том, как украинские беспилотники попали в нефтеперерабатывающий завод в России. А также о беспилотных атаках на железнодорожные станции.

Одесса обстрелы Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
