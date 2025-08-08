Россия готовится к более массированным дроновым обстрелам

Ударные дроны ударные дроны. Фото иллюстративное: ISWNEWS

Российские дроновые атаки в последнее время стали менее интенсивными. Это связано с тем, что РФ имитирует готовность к воздушному перемирию и накапливает БПлА для еще более массированных обстрелов.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью с Русланом Гайдамакой.

Подготовка к массированным ударам

В последнее время ВС РФ применяют меньшее количество дронов во время атак по украинским городам. Однако производство шахедов в России не приостановилось. Сергей Братчук объясняет это явление тем, что враг накапливает средства поражения для более массированных обстрелов.

Кроме того, уменьшением интенсивности обстрелов Кремль может имитировать готовность перед Соединенными Штатами и другими партнерами к так называемому воздушному перемирию.

"Это может быть не очень удачной имитацией того, что РФ готова к воздушному перемирию. Мол, Россия готова его соблюдать. Раньше были антирекорды по шахедам. По 500-600 за ночь и это становилось обыденностью. Их производство не приостановилось, сейчас только происходит накопление",— говорит Сергей Братчук.

Спикер УДА также добавил, что в последнее время Россия начала использовать больше реактивных беспилотников.

