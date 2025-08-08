Росія готується до більш масованих дронових обстрілів

Ударні дрони. Фото ілюстративне: ISWNEWS

Російські дронові атаки останнім часом стали менш інтенсивними. Це пов'язано із тим, що РФ імітує готовність до повітряного перемир'я та накопичує БПлА для ще більш масованих обстрілів.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю з Русланом Гайдамакою.

Підготовка до масованих ударів

Останнім часом ЗС РФ застосовують меншу кількість дронів під час атак по українських містах. Однак виробництво шахедів в Росії не призупинилося. Сергій Братчук пояснює це явище тим, що ворог накопичує засоби ураження для більш масованих обстрілів.

Крім того, зменшенням інтенсивності обстрілів Кремль може імітувати готовність перед Сполученими Штатами та іншими партнерами до так званого повітряного перемир'я.

"Це може бути не дуже вдалою імітацією того, що РФ готова до повітряного перемир'я. Мовляв, Росія готова його дотримуватися. Раніше були антирекорди по шахедам. По 500-600 за ніч і це ставало буденністю. Їх виробництво не призупинилось, наразі лише відбувається накопичення",— каже Сергій Братчук.

Речник УДА також додав, що останнім часов Росія почала використовувати більше реактивних безпілотників.

