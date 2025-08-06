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Главная Одесса Как украинское оружие срывает планы россиян на юге

Как украинское оружие срывает планы россиян на юге

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 15:35
Некоторые штурмы россиян на юге были остановлены якорными минами
Мины в реке. Фото иллюстративное: Вверх

Россияне не оставляют попытки закрепиться на днепровских островах. Однако немало наступлений ВС РФ было остановлено благодаря якорным минам, которые активно применяют ВСУ.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин.

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Мины на Днепре

Якорные мины, которые устанавливают украинские военные, уже много раз останавливали продвижение россиян на нескольких днепровских островах. Противник, пытаясь форсировать реку, наталкивался на них и временно прекращал дальнейшие наступательные действия.

"Мины сыграли решающую роль. Россияне наплывали на мины и дальше уже не плыли. Поэтому мы продолжаем их применять. Мы минируем берег и русло реки на определенных направлениях, но где именно я, конечно, выдавать не буду",— говорит Владислав Волошин.

Владислав Волошин также добавил, что атаки на острова россияне обычно начинаю с первого или третьего часа ночи. А на Ореховском направлении, вблизи Каменского и Степногорска, штурмы РФ чаще происходят именно днем.

Напомним, недавно мы писали о том, какая сейчас ситуация на Херсонском фронте. А также о том, каким образом РФ хочет продвинуться на юг.

Одесса Днепр Новости Одессы мины война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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