Некоторые штурмы россиян на юге были остановлены якорными минами

Как украинское оружие срывает планы россиян на юге
Россияне не оставляют попытки закрепиться на днепровских островах. Однако немало наступлений ВС РФ было остановлено благодаря якорным минам, которые активно применяют ВСУ.
Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин.
Мины на Днепре
Якорные мины, которые устанавливают украинские военные, уже много раз останавливали продвижение россиян на нескольких днепровских островах. Противник, пытаясь форсировать реку, наталкивался на них и временно прекращал дальнейшие наступательные действия.
"Мины сыграли решающую роль. Россияне наплывали на мины и дальше уже не плыли. Поэтому мы продолжаем их применять. Мы минируем берег и русло реки на определенных направлениях, но где именно я, конечно, выдавать не буду",— говорит Владислав Волошин.
Владислав Волошин также добавил, что атаки на острова россияне обычно начинаю с первого или третьего часа ночи. А на Ореховском направлении, вблизи Каменского и Степногорска, штурмы РФ чаще происходят именно днем.
Напомним, недавно мы писали о том, какая сейчас ситуация на Херсонском фронте. А также о том, каким образом РФ хочет продвинуться на юг.
Читайте Новини.LIVE!