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Головна Одеса Як українська зброя зриває плани росіян на півдні

Як українська зброя зриває плани росіян на півдні

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 15:35
Деякі штурми росіян на півдні були зупинені якірними мінами
Міни у річці. Фото ілюстративне: Вгору

Росіяни не полишають спроби закріпитися на дніпровських островах. Однак чимало наступів ЗС РФ було зупинено завдяки якірним мінам, які активно застосовують ЗСУ.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

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Якірні міни, які встановлюють українські військові, вже багато разів зупиняли просування росіян на декількох дніпровських островах. Противник, намагаючись форсувати річку, натрапляв на них й тимчасово припиняв подальші наступальні дії.

"Міни відіграли визначну роль. Росіяни напливали на міни і далі вже не плили. Тому ми продовжуємо їх застосовувати. Ми мінуємо берег і русло ріки на певних напрямках, але де саме, я звичайно видавати не буду",— каже Владислав Волошин.

Владислав Волошин також додав, що атаки на острови росіяни зазвичай починають з першої чи третьої години ночі. А на Оріхівському напрямку, поблизу Кам’янського та Степногірська, штурми РФ частіше відбуваються саме вдень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка наразі ситуація на Херсонському фронті. А також про те, яким чином РФ хоче просунутися на південь.

Одеса Дніпро Новини Одеси міни війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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