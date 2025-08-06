Деякі штурми росіян на півдні були зупинені якірними мінами

Як українська зброя зриває плани росіян на півдні
Росіяни не полишають спроби закріпитися на дніпровських островах. Однак чимало наступів ЗС РФ було зупинено завдяки якірним мінам, які активно застосовують ЗСУ.
Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин.
Міни на Дніпрі
Якірні міни, які встановлюють українські військові, вже багато разів зупиняли просування росіян на декількох дніпровських островах. Противник, намагаючись форсувати річку, натрапляв на них й тимчасово припиняв подальші наступальні дії.
"Міни відіграли визначну роль. Росіяни напливали на міни і далі вже не плили. Тому ми продовжуємо їх застосовувати. Ми мінуємо берег і русло ріки на певних напрямках, але де саме, я звичайно видавати не буду",— каже Владислав Волошин.
Владислав Волошин також додав, що атаки на острови росіяни зазвичай починають з першої чи третьої години ночі. А на Оріхівському напрямку, поблизу Кам’янського та Степногірська, штурми РФ частіше відбуваються саме вдень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка наразі ситуація на Херсонському фронті. А також про те, яким чином РФ хоче просунутися на південь.
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