Росія висаджує групи десанту на острови Дніпра на півдні - яким чином

Штурм на човні. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Російські війська щоденно проводять штурмові дії на півдні малими групами, зокрема в острівній зоні Дніпра. Однак особовий склад противника регулярно знищується атаками ЗСУ.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив українцям речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

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Атаки на південь

ЗС РФ щодня висаджують диверсійно-розвідувальні загони на острови в дельті Дніпра. Росіяни закидають малі групи з декількох бійців, які намагаються закріпитися на окремих ділянках суходолу. Цим військовим скидають забезпечення дронами, однак більше декількох днів їм займати ці позиції не вдається, адже ЗСУ постійно наносять по них удари.

"Їх регулярно знищують Сили оборони України. Про захоплення будь-яких плацдармів мова поки не йдеться. Це схоже на диверсійно розвідувальні та пошукові дії. Ворог намагаються промацати нашу оборону, але говорити про активні форсувальні дії наразі не можна, тому що 1-2 людини — це не штурмові групи", — каже речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Владислав Волошин також додав, що маркерів підготовки для масштабної висадки десанту поки немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином РФ хоче просунутися на південь.А також про те, як штучний інтелект допоможе збивати дрони над Миколаївщиною.