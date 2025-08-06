Россия высаживает группы десанта на острова Днепра на юге - каким образом

Штурм на лодке. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Российские войска ежедневно проводят штурмовые действия на юге малыми группами, в частности в островной зоне Днепра. Однако личный состав противника регулярно уничтожается атаками ВСУ.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил украинцам спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин.

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Атаки на юг

ВС РФ ежедневно высаживают диверсионно-разведывательные отряды на острова в дельте Днепра. Россияне забрасывают малые группы из нескольких бойцов, которые пытаются закрепиться на отдельных участках суши. Этим военным сбрасывают обеспечение дронами, однако больше нескольких дней им занимать эти позиции не удается, ведь ВСУ постоянно наносят по ним удары.

"Их регулярно уничтожают Силы обороны Украины. О захвате каких-либо плацдармов речи пока не идет. Это похоже на диверсионно разведывательные и поисковые действия. Враг пытается прощупать нашу оборону, но говорить об активных форсирующих действиях пока нельзя, потому что 1-2 человека — это не штурмовые группы", — говорит спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин.

Владислав Волошин также добавил, что маркеров подготовки к масштабной высадке десанта пока нет.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом РФ хочет продвинуться на юг, а также о том, как искусственный интеллект поможет сбивать дроны над Николаевщиной.