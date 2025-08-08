Россия продолжает атаковать юг Украины, в частности пытается отрезать Корабельный район Херсона - каким образом ВСУ противодействуют

Военные ВС РФ. Фото иллюстративное Армия.Информ

Россия продолжает вести наступательные действия на юге, в частности на Приднепровском направлении. Однако несмотря на постоянные штурмовые действия и применение авиации, достигать желаемых целей врагу не удается.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама

Читайте также:

Атаки на юг

Атаки на юг продолжаются регулярно, однако наступать желаемыми темпами россиянам не удается. Вчера было зафиксировано лишь одно штурмовое действие. При этом враг регулярно наносит удары авиацией и продолжает пытаться закрепиться на островах Днепра. Кроме того, одна из целей ВС РФ сейчас — уничтожить мост, который соединяет Корабельный район Херсона с другими частями города, поэтому удары по нему не прекращаются.

"Враг бьет по мосту, который соединяет Корабельный район с другими районами Херсона. Очень активно работает его авиация. Но наша авиация также наносит удары по левому берегу, в частности поражены и экипажи БПлА противника, которые очень донимают областной центр",— говорит Сергей Братчук.

Спикер УДА также добавил, что медийно Россия пытается увеличить свои достижения на Приднепровском направлении, однако на самом деле ВСУ пока удается помешать планам противника.

Напомним, недавно мы писали о впечатлениях новейшей РЛС в Крыму. А также о том, что РФ готовится к массированным дроновым атакам.