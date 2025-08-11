Россияне перебрасывают военную технику в Крым - каким образом

Грузовики в Крыму. Фото: Крымский ветер

Россияне перебрасывают в Крым военную технику из Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, на каждом грузовике и автозаправщике, направляющемся на оккупированный полуостров есть антидроновая защита.

Об этом сообщают журналисты канала "Крымский ветер".

Техника в Крыму

Жители Симферополя и Джанкоя замечают грузовые автомобили ВС РФ с цифрой "50" на военных номерах, что является обозначением бывшего Западного военного округа России (сейчас переформирован в Ленинградский и Московский округа). Кроме того, топливозаправщики с аналогичными номерными знаками видели в Инкермане и Севастополе.

Автомобили новые, поэтому россияне подготовились к вероятной атаке со стороны ВСУ. Отмечается, что поверх цистерн и кабин установлены так называемые "мангалы" — металлические козырьки, которые защищают технику от дронового удара.

Из каких округов техника

Западный военный округ — военное оперативно-стратегическое объединение, существовавшее с 2010 по 2023 год. Штаб находился в Санкт-Петербурге.

В 2024 году это объединение было расформировано — на его территории были вновь созданы Ленинградский (со штабом в Санкт-Петербурге) и Московский (со штабом в Москве) военные округа.

