Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Опасаются наступления ВСУ — россияне стягивают технику в Крым

Опасаются наступления ВСУ — россияне стягивают технику в Крым

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 09:21
Россияне перебрасывают военную технику в Крым - каким образом
Грузовики в Крыму. Фото: Крымский ветер

Россияне перебрасывают в Крым военную технику из Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, на каждом грузовике и автозаправщике, направляющемся на оккупированный полуостров есть антидроновая защита.

Об этом сообщают журналисты канала "Крымский ветер".

Реклама
Читайте также:

Техника в Крыму

Жители Симферополя и Джанкоя замечают грузовые автомобили ВС РФ с цифрой "50" на военных номерах, что является обозначением бывшего Западного военного округа России (сейчас переформирован в Ленинградский и Московский округа). Кроме того, топливозаправщики с аналогичными номерными знаками видели в Инкермане и Севастополе.

Автомобили новые, поэтому россияне подготовились к вероятной атаке со стороны ВСУ. Отмечается, что поверх цистерн и кабин установлены так называемые "мангалы" — металлические козырьки, которые защищают технику от дронового удара.

None - фото 1
Техника в Крыму. Фото: Крымский ветер

Из каких округов техника

Западный военный округ — военное оперативно-стратегическое объединение, существовавшее с 2010 по 2023 год. Штаб находился в Санкт-Петербурге.

В 2024 году это объединение было расформировано — на его территории были вновь созданы Ленинградский (со штабом в Санкт-Петербурге) и Московский (со штабом в Москве) военные округа.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении РЛС в Крыму. А также о том, спасают ли купола российскую военную технику от дронов.

Одесса Крым военная техника Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации